Lo que debe saber y hacer el turista en época de pandemia

Machupicchu volverá a recibir visitas desde el 1 de noviembre, mientras que desde el 15 octubre se reanudaron las visitas a siete sitios arqueológicos. No ha sido un inicio auspicioso, porque solo 200 personas por día visitan cada sitio turístico. Antes de la pandemia el promedio de ingresos era de 2000. “Es un reinicio responsable y realista. Siempre hemos dicho que la reactivación tomará tiempo”, admite Fredy Deza, director regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur).

El ingreso para los cusqueños será gratuito hasta el 15 de noviembre. Previamente debe inscribirse en la página web www.culturacusco.gob.pe. Los visitantes deben usar mascarillas y cumplir el distanciamiento social. Cultura informó ayer que se agotaron los cupos gratuitos para conocer Machupicchu hasta el 15 de noviembre.

Horarios y aforo

El visitante debe tomar en cuenta que el horario de visita es de lunes a sábado de 09.00 a 15.00 horas en todos los complejos incas. La capacidad de aforo es del 30% en Machupicchu. O sea, solo acogerá 675 turistas al día, en grupos de ocho. Solo estará permitido el recorrido por la zona urbana. Nadie podrá subir a las montañas Machupicchu y Huaynapicchu.

El Camino Inca se habilitó solo en la ruta 5, es decir, desde Chachabamba, a dos días de caminata de la ciudad inca. Según protocolo, la capacidad de admisión será de 120 visitantes por día y el número máximo por grupo de 8 personas.

En los otros siete sitios arqueológicos el aforo permitido es del 50%. Así, a los parques arqueológicos de Pisaq, Ollantaytambo, Tipón y Pikillaqta podrán ingresar 480 visitantes por día. A Chinchero y Moray 360.

Los visitantes al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman podrán hacerlo por cuatro puntos de acceso: Llaullipata, Puqro, Rumipunku y Sapantiana, en grupos de hasta 10 personas, incluyendo al guía de turismo.

Tarifas promocionales

Las empresas que prestan servicios turísticos empezaron a rebajar sus costos. PeruRail aprobó un tarifario promocional. Los precios para los turistas nacionales van desde US$ 25 (ida o vuelta). Hay una reducción de hasta el 70% en relación a los precios antes de la pandemia.

Asimismo, hay una tarifa social para los cusqueños. Viajar de Ollantaytambo a Machupicchu Pueblo en los servicios turísticos Expedition o Vistadone, dependiendo del horario, costará desde US$ 10 hasta US$ 41 solo ida o vuelta. En este caso, hay una rebaja hasta del 70%. Además, hay otra oferta: hay boletos de ida y vuelta desde US$ 12.5.

La compra de boletos, horarios y tarifas disponibles solo para peruanos y residentes en Perú se realiza en la página web: www.perurail y los puntos de venta de Lima y Cusco. “La compra de boletos con ambas promociones puede realizarse desde ahora, según lo establecido, pudiéndose viajar entre el 1 de noviembre y 20 de diciembre de 2020”, informó PeruRail.

Los hoteles, restaurantes y otros servicios que funcionan en Machupicchu, Valle Sagrados de los Incas y Cusco también alistan un paquete de ofertas para alentar las vistas a la maravilla mundial y otros destinos arqueológicos. Por ejemplo, el lujoso hotel Incaterra, que se ubica en Machupicchu Pueblo, redujo el precio de una cama simple y matrimonial de US$ 220 a US$ 170.

“Parte de la estrategia de reactivación es rebajar los costos de los servicios este y el siguiente año. No queremos que el Cusco sea barato, pero sí accesible. Será muy importante. Hemos iniciado las conversaciones con las empresas del sector turístico. Incluso los guías tendrán tarifas sociales en este proceso de reactivación”, precisó Deza de la Vega.

Medidas sanitarias para las visitas

Las autoridades cusqueñas trabajan para conseguir el sello de turismo seguro para Cusco, Machupicchu y Valle Sagrado de los Incas. Para conseguirlo, Dircetur y la Dirección Regional de Salud (Diresa) trabajan en mejorar los controles sanitarios para evitar la propagación de virus.

El director de Inteligencia Sanitaria de Diresa, Javier Ramírez, dijo que equipos de respuesta rápida visitarán aleatoriamente cada sitio turístico que esté abierto al público. Allí aplicarán tamizajes a algunos visitantes para detectar a posibles contagiados.

