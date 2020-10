Noticias de Lambayeque | Los cuestionamientos continúan contra el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, perteneciente a la red asistencial de EsSalud, donde una serie de irregularidades han aparecido en torno al despeño del personal de salud en el nosocomio.

En la víspera, La República informó que personal médico de EsSalud vulnerable al coronavirus laboraba en las clínicas, en contra de la licencia que obtuvieron por tener más de 65 años de edad.

Esta vez han surgido diversos reclamos de asegurados que advirtieron incumplimiento en los servicios de teleconsulta de algunas especialidades. La República recogió la denuncia de pacientes que aseguraron que no recibieron dicha atención, debido a que algunos médicos no cumplieron con el horario establecido por la entidad.

De acuerdo a los denunciantes, cuyos nombre se mantienen en reserva, mientras algunos médicos registran tardanzas de hasta casi dos horas o incluso más, otros no llegan a cumplir con sus citas médicas, las cuales son reprogramadas.

“Muchas teleconsultas se programan para una hora especifica, pero no se efectúa. Cuando se busca explicaciones de qué pasó con la atención, nos responden que el médico ya realizó la teleconsulta. Y es todo lo contrario”, indicaron los denunciantes.

Se defienden

Este diario conversó con integrantes del cuerpo médico del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, quienes indicaron que la jornada de trabajo está dividida en dos turnos: de 8.00 a. m. a 2.00 p. m. y de 2.00 p. m. a 8.00 p. m.

Sin embargo, descartaron que no se cumplan los servicios de atención y que se esté afectando a los asegurados. Ellos indicaron que existen algunos problemas relacionados a la comunicación con los pacientes antes de la realización de la cita.

“En algunos casos, la teleconsulta no se concreta porque no se llega a tener conexión con el paciente. Varios médicos hasta en más de seis oportunidades pretenden hacerla, pero es imposible. Seguro que hay mucho por mejorar, pero la responsabilidad no solo es del personal de salud”, expresó.

La República intentó comunicarse vía telefónica con el gerente de la Red Asistencial Lambayeque, Gustavo Ganoza Tresierra, para pedirle su versión sobre los hechos, pero no obtuvo respuesta.

Para el decano del Colegio Médico de Lambayeque, Manuel Soria Alvarado, es necesario que exista un correcto control de las teleconsultas programadas en las diversas especialidades médicas.

Soria Alvarado pidió también a los asegurados fortalecer los canales de comunicación que establecen con los galenos, con el propósito de evitar problemas en la atención.

Lambayeque, últimas noticias