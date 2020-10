Bono Familiar Universal: denuncian irregularidades en cobros [VIDEO]

Desde el pasado sábado 10 de octubre, el gobierno de Martín Vizcarra empezó la entrega del segundo Bono Familiar Universal (BFU) de S/ 760, dirigido a los sectores urbanos y rurales. Sin embargo, algunos ciudadanos denunciaron irregularidades en los cobros de este subsidio.

Según indicó Gilberto Del Carpio, él solicitó la ayuda económica, pero el bono fue asignado a otra persona ajena a su familia.

“La persona que cobrará los S/ 760 no lo conozco, no es de la familia, ni siquiera es mi amigo, ni vecino”, dijo en diálogo con América TV.

Al intentar comunicarse con la línea gratuita de atención a los beneficiarios del Bono Familiar Universal, le dijeron que no hay solución alguna.

“Traté de llamar al 1711 y me he demorado dos días para poderme comunicar. Al final, lo logré y me dicen que no se puede decir nada”, añadió.

Un caso similar le ocurrió a Renato Arrece, quien no modificó sus datos en su DNI, y el subsidio fue otorgado a su exesposa. Asimismo, Luis Sánchez no cambió la dirección de su DNI, por lo que el bono fue asignado a su hermana.

En los tres casos registrados, los beneficiarios afirmaron no haber encontrado solución alguna ante las irregularidades presentadas. Ninguno podrá cobrar los S/ 760.

Consultas Bono Familiar Universal

El Gobierno peruano sacó una nueva plataforma de atención para todos aquellos que resultaron beneficiarios del BFU. Para consultar si eres una de las personas que recibirá el subsidio, tienes que ingresar a www.bfu.gob.pe con tu DNI.