San Juan de Lurigancho anuncia cierre definitivo de La Cachina tras voraz incendio

No va más. La Municipalidad de San Juan de Lurigancho anunció finalmente la clausura definitiva del mercado conocido como ‘La cachina fashion’, ubicado en la avenida Canto Grande, luego de desatarse un incendio de grandes proporciones la mañana del último miércoles.

Javier Ávalos, subgerente de Riesgos y Desastres del distrito, precisó que el municipio había iniciado desde hace algún tiempo el proceso de reubicación de los comerciantes informales debido a graves fallas estructurales y falta de autorización en dicho centro de abastos.

“Este es un mercado que no tiene ningún tipo de autorización. El alcalde ha estado haciendo las gestiones para reubicarlos porque no cuenta con las garantías. A raíz de eso ya se va a hacer una clausura definitiva”, remarcó en diálogo con Canal N.

Del mismo modo, Ávalos recalcó que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho emitió protocolos de seguridad para proceder con el desalojo de los vendedores sin afectar la salud de los involucrados en medio de la pandemia.

“Se estaba haciendo el protocolo para reubicarlos y se iba a desalojar. He tomado esta gerencia y lo primero que hago es la clausura definitiva porque no se puede exponer a los comerciantes. Este mercado no volverá a funcionar”, finalizó el funcionario.

‘La cachina’ fue consumida por el fuego en San Juan de Lurigancho

Mario Casaretto, jefe territorial del Cuerpo General de Bomberos, informó que el incendio de categoría 3 fue finalmente dispersado con el apoyo de Sedapal para incrementar la presión del agua en la zona. Al menos el 70% de los establecimientos comerciales fueron consumidos por el fuego.

Si bien las causas que originaron las llamas aún se desconocen, algunos comerciantes sospechan que haya sido provocado, pues hace un mes se produjo un hecho similar en el mismo mercado.

Pese a que la indicación fue evacuar la zona de inmediato, los dueños de los puestos quisieron ingresar para intentar recuperar parte de la mercadería. Ellos aseguran que las pérdidas económicas ascienden a varios miles de soles.

San Juan de Lurigancho, últimas noticias: