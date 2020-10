Arequipa: el fallo judicial que usa Pampas Bayas para pedir tierras en Majes II

La sentencia N°31-2019 que favorece a la asociación agroindustrial Pampas Bayas puede convertirse en otra piedra en el zapato para Majes Siguas II. Para sus socios, la decisión judicial de anular oficios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) donde les niegan tierras es un argumento suficiente para reclamar 5.200 hectáreas incluidas dentro de la reserva del proyecto.

Por recurrieron a dos consejeros para que les elaboren “una ordenanza a la medida”. El problema radica que esa área codiciada se superpone al área intangible de Majes II donde se localizará la infraestructura de riego la futura irrigación.

Su presidente, Mario Jacobo Jacobo, advierte que si los consejeros no aprueban la ordenanza presentarán un medida cautelar para que se ejecute la resolución judicial. Sin embargo, Autodema, la unidad ejecutora de Majes II, sostiene que si el Consejo Regional de Arequipa (CRA) da luz verde a esa cesión mata Majes II.

El proceso

Pampas Bayas presentó la demanda de acción contenciosa administrativa contra Autodema que regenta esas tierras buscando se declare la nulidad de los oficios N°728-2016 y N° 394-2016. En ambos documentos, Autodema declara improcedente la venta de las 5200 hectáreas, detallando que la pretensión se encuentra dentro del Proyecto Especial Majes Siguas II. Precisa que la ordenanza N°233 declara intangibles 89 mil hectáreas y dentro de ellas se encuentra la pretensión de Pampas Bayas.

El Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte de Arequipa, a cargo el magistrado José Meza Miranda, le dio la razón a la asociación en marzo del 2019. Anuló lo oficios de Autodema señalando que no sería el encargado de negar este pedido. Esa función le compete a la Oficina de Ordenamiento Territorial de GRA. Meza hace la precisión que su fallo no significa que ampare la pretensión de Pampas Bayas ni mucho menos niega la superposición que indica Autodema. Con ello se dispone que se realicen nuevos trámites pero la asociación optó por gestionar ante dos consejeros para que planteen la ordenanza. Jacobo reconoce que se superponen a una parte del área para Majes II pero que se puede hacer un reajuste. El consejero regional Harberth Zúñiga indicó que no firmó el dictamen de la ordenanza. Eso sí hicieron sus colegas de la Comisión de Agricultura, Veto Bernal y Richard Cervantes. “Aprobarlo sería expedir una sentencia de muerte a Majes II. Hasta Autodema se ha pronunciado en contra. No sé cual es el apuro, el interés de aprobarlo”, declaró. Zúñiga indicó que se está disfrazando una iniciativa privada que podría generar un serio conflicto. “¿Cuál es el interés, destrabar Majes o retrabarlo?”, acotó.

Clave

Richard Cáceres presidente del Frente Defensa de Caylloma anunció que los 20 alcaldes y dirigentes de la provincia realizarán un congreso donde tocarán la problemática de Majes II. Indicó que hay compromisos los que se llegaron en la mesa de diálogo con la PCM y el GRA que no se acataron, como la entrega de terrenos a los afectados por la obra en Majes I. Si no hay solución de sus pedidos hasta el 29 de octubre, fecha del congreso indicó que tomarán medidas de fuerza.

