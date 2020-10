Alcaldes de Chorrillos, Miraflores y Barranco solicitan 12 millones de soles para controlar restricciones en playas

Tras la aprobación del Decreto Supremo que establece restricciones para el uso de las playas, los alcaldes de los distritos de Chorrillos, Miraflores y Barranco se pronunciaron acerca de esta medida y cuál va a ser la estrategia para poder controlar la aglomeración de personas en épocas de verano.

“Nosotros no nos vamos a dar abasto con el personal que tenemos, ya tenemos problemas en controlar los aforos en zonas comerciales en la parte alta del distrito. Si no viene un refuerzo por parte del Gobierno para contratar personal que afronte este reto, simplemente no lo vamos a poder llevar a cabo”, señaló José Rodríguez, alcalde de Barranco.

Ellos solicitan al Gobierno la asignación de un presupuesto de 12 millones de soles, de los cuales 6 millones sería para el distrito de Chorrillos que alberga una de las playas más concurridas: Agua Dulce; y los otros 6 destinados equitativamente entre Barranco y Miraflores, pues estiman que requerirán entre 200 a 300 efectivos de seguridad por distrito.

“Hay que hacer una estrategia porque tampoco podemos derivar a todos los serenos y fiscalizadores a la playa. Tenemos un problema de déficit económico”, sostuvo el alcalde de Miraflores.

En la misma línea, la autoridad de Chorrillos, Augusto Miyashiro, espera que la inyección económica por parte del Gobierno pueda ayudar al control de las restricciones.

“Ya existe un pedido formal al premier donde hay un compromiso de hacer esas transferencias para llegado los meses de enero tener la capacidad de sostener este trabajo”, refirió.

A su turno, el presidente Martín Vizcarra manifestó que las playas estarán abiertas para la ciudadanía de lunes a jueves, mientras que los fines de semana solo podrán ser utilizados los alrededores para fines deportivos.

