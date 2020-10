¿Se puede medir el daño que deja una violación sexual?

Una sobreviviente de violencia sexual puede tener un impacto a corto, mediano y largo plazo. Corre el riesgo de presentar síntomas de depresión, ansiedad, suicidio, estrés postraumático. También pueden verse afectados su proyecto de vida, su proyecto académico y la relación con su familia y en su vida afectiva de manera importante, por eso se recomienda cuanto antes hacer el acompañamiento emocional continuo.

¿Estos tratamientos son prolongados?

El tratamiento especializado de salud mental va a requerir el acompañamiento de todo un equipo de salud mental que permita dar soporte a la red de protección social para la víctima y su familia en este proceso. Además, se necesita que todos los actores del Estado contribuyan a reparar ese daño. Si el agresor o los agresores siguen libres, va a impactar de manera significativa en la vida de la víctima, hay que recordar que el acceso a la justicia contribuye al bienestar y equilibrio emocional de la persona afectada.

Por este hecho, las redes sociales suelen señalar a la víctima injustamente.

Lamentablemente muchas jóvenes víctimas de violación son criticadas ‘porque te fuiste a la fiesta’, ‘porque estuviste sola con hombres’ ,'porque te fuiste vestida en minifalda', ‘porque te fuiste en la pandemia’, todos estos mitos y creencias refuerzan una situación que nunca debe ser tolerada en ningún momento, no debemos tolerar ni aceptar la violencia.

No hay justificación.

No hay justificación, incluso en un contexto en que si la víctima ha tomado (licor) no puede alguien presuponer que ‘ella seguro quiere estar conmigo’. De ninguna manera, nada que no explicite la voluntad de tener relaciones sexuales consentidas es válido, de lo contrario está siendo obligada y eso es degradante y humillante.

¿Y qué puede decir sobre los agresores?

Hay que reiterar que la mayoría de los agresores no tienen una discapacidad mental, detrás de ellos hay una persona que tiene creencias estereotipadas y fuertemente machistas, en las cuales asumen o presuponen que las mujeres son parte de su propiedad y minimizan el acto y creen, ‘bueno, ella lo quiso, ella estaba tomada, ella se expuso y yo tengo el poder de ejercer dominio sobre ella’. Vivimos en una sociedad machista y muchas familias reflejan eso en sus hijos.

Se necesita un cambio.

Una recomendación clave es analizar en nuestra familia si somos saludables y si estamos trabajando para romper el machismo. Hay veces que no se habla de sexualidad con los hijos varones, los padres tenemos que acompañar el enamoramiento saludable, el ejercicio de una sexualidad saludable y respetuosa con los otros y comprender cuáles son los límites en ese proceso, que no vulneren o dañen a otras personas.