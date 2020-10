SJL: comerciantes arriesgaron sus vidas para rescatar mercadería durante incendio en mercado

Un incendio código 4 afectó al mercado La Cachina Fashion, a la altura del paradero 12 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. Pese a denodados esfuerzos por recuperar su mercadería, los comerciantes sufrieron cuantiosas pérdidas económicas.

El jefe territorial del Cuerpo General Bomberos, Mario Casaretto, informó a América Noticias que el 90% del mercado se vio afectado por el incendio, que se habría originado por un corto circuito.

Casaretto dijo que el centro de abastos presentaba una serie de irregularidades que no fueron subsanadas a pesar que hace un mes se produjo un hecho similar. Cuestionó que los bomberos no estén facultados para realizar inspecciones y que la municipalidad no se haya preocupado por hacerlas.

Debido a la magnitud del hecho, la Policía se hizo presente desde tempranas horas para ayudar a evacuar a las personas y mantener el control en los alrededores, con el fin de facilitar la labor de los bomberos.

En su intento por recuperar parte de su mercadería, cientos de comerciantes ingresaron a sus puestos en medio del fuego y la humareda. No obstante, solo pudieron rescatar pocas cosas.

Algunos negociantes comentaron que recientemente habían guardado productos que querían vender para la campaña navideña y para lo cual habían invertido bastante dinero.

Por otro lado, Javier Ávalos, subgerente de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, dijo que este mercado ya no abrirá nuevamente debido a que no cuentan con licencia de funcionamiento.

En declaraciones a América Noticias, el vocero edil manifestó que a raíz del incendio que se produjo hace un mes, se estaba tratando de reubicar a los comerciantes a otro lugar que sí cumpla con las condiciones para operar.

Hasta el lugar llegó personal del Ejército para ayudar a remover los escombros de los puestos y mercadería calcinada. Se calculan miles de soles perdidos y varias familias afectadas, cuyo sustento era la venta de productos en La Cachina Fashion.

Por otro lado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que durante el incendio las ambulancias SAMU lograron atender a tres personas que fueron derivadas a un hospital cercano.

Incendios, últimas noticias: