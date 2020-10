Piden justicia para víctimas de atropello múltiple

Por: Jéssica Merino

Los deudos de Teresa Solís y su nuera Lilia Merino siguen en shock. El dolor por la pérdida es tan grande que ni siquiera la indignación de sus vecinos que se sienten abandonados y desprotegidos los hace reaccionar.

Solo uno de los hijos de Teresa, Máximo Velásquez, rompe un instante su silencioso duelo para pedir justicia para las víctimas y castigo para el conductor del camión que las arrolló.

Teresa y Lilia hallaron la muerte a pocos metros de su casa. Habían salido juntas para recoger una canasta de víveres que la segunda iba a recibir como ayuda ante la crisis económica. Se dirigían a pie al estadio municipal del distrito de Mi Perú cuando fueron arrolladas por un camión cargado de ladrillos, en la avenida Cusco.

El conductor de la unidad B2L-863 perdió el control y eligió saltar y luego huir.

El vehículo, como lo informamos ayer, avanzó cuesta abajo, arrollando a varias personas que se hallaban en la avenida Cusco, entre ellas Teresa Solís, Lilia Merino y el mototaxista Pedro Huancaya Anglas, que era el sustento de su anciana madre.

Máximo Velásquez confirmó que hasta ayer la Policía no había ido a investigar el accidente. “Hasta ahorita no se ha acercado nadie, ni la Policía ni de la municipalidad. El chofer se ha dado a la fuga y no se ha presentado el dueño del camión. Exijo que este hecho no quede impune, que se haga justicia y que se ubique al conductor y al dueño de la empresa, que se hagan cargo. Es la vida de mi mamá”, dice.

Teresa había perdido a su esposo Néstor Velásquez (78) por el Covid-19 en julio de este año. Su dolor era aplacado con la compañía de sus siete hijos y nietos, quienes la recuerdan como una abuela amorosa.

“Era bien buena con todos. Se quedaba en casa de mi tía después de la muerte de mi abuelito. Hasta comida nos invitaba, siempre ayudaba a la gente”, cuenta su nieto Kenarly Velásquez.

En la casa de la familia Huancaya el drama es similar. Pedro murió y su anciana madre que dependía de él, se quedó sola y con un dolor inmenso.

La clave

Apoyo. Los amigos y vecinos del mototaxista Pedro Huancaya Anglas cubrieron los gastos del velatorio, pero solicitaron ayuda para el sepelio, que será hoy. También exigieron la instalación de rompemuelles y semáforos en la zona del trágico accidente.