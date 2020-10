El Comité de Sociedades Científicas del Consejo Regional I del Colegio Médico del Perú volvió a mostrar su desacuerdo por la entrega de medicamentos, como la hidroxicloquina, ivermectina y azitromicina para el tratamiento de pacientes con coronavirus, debido a que, a la fecha , no existe fundamento científico que avale la eficacia de algún fármaco para combatir el virus.

“Lamentamos mucho que una serie de autoridades y expertos en investigación defiendan el continuar proporcionando medicamentos para COVID al otorgar medicamentos no aprobados científicamente para esta enfermedad. No sigamos generando falsas expectativas en nuestra población”, se lee en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

Asimismo, indicaron que, ante la crisis económica que vive el país, el gobierno no se puede dar el lujo de gastar grandes sumas de dinero para adquirir ciertos fármacos que no han evidenciado resultados.

“El pueblo peruano y en especial el de nuestra región La Libertad no merece ser, sin darse cuenta, el conejillo de laboratorio en la búsqueda de alguna esperanza ante la COVID-19. Hemos venido repitiendo que no existe un fármaco milagroso y que el continuar con las mismas medidas de hace siete meses denota que no aprendimos nada”, indican.

Recomendaciones

En ese sentido, enfatizaron en reforzar la sensibilización en la población para cumplir con los protocolos de bioseguridad, como el lavado de manos, distanciamiento social y el uso correcto de mascarilla para evitar así la propagación masiva del coronavirus ante una segunda ola de contagios.

