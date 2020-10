Mario Jacobo señala que él y los 850 parcelarios de la asociación Pampas Bayas ya han esperado bastante para hacer prevalecer sus derechos en las 5.200 hectáreas que reclaman. Sostiene que tiene una resolución judicial a su favor y contra Autodema que reconoce que esa área es de su posesión. Advierten que de no reconocer sus derechos de adquisición interpondrán una medida cautelar que paralizaría Majes Siguas II.

¿Cómo nace la asociación?

Autodema nos da los terrenos con una resolución en el año 1995. Ese año no estaba definida el área porque recién Majes Siguas se están planificando. En el 2014 ya se entrega Majes II con coordenadas. Pampas Bayas tiene sustento legal de posesión y nos declaran de interés regional de iniciativa privada con la ordenanza N° 233. No intercedemos ni parcial ni totalmente en Majes II. En conclusión en esas áreas pueden desarrollarse nuestras 5200 hectáreas.

¿Tienen sentencia ganada como dice el consejero Veto Bernal?

Hicimos una demanda por la negativa de entrega de tierras que poseemos. Salió la sentencia en el 2018 donde nos dan la razón. Entonces en el 2018-2019 se va la gobernadora Yamila Osorio porque ya ibamos a aplicar la reparación civil incluso una medida cautelar al proyecto y se paralizaba Majes II. Entonces entra el gobernador Cáceres y me dice que no perjudiquemos porque todos queremos el proyecto. Entonces lo hemos encaminado por la vía administrativa.

¿La sentencia que dispone?

Podemos poner la medida cautelar por entorpecer los derechos de Pampas Bayas. Administrativamente hemos quedado con la gestión para que se dé la ordenanza. Esto no es un tema de invasión, no es capricho de nadie. Es un tema legal, 100% legal.

El año pasado Autodema señaló que Pampas Bayas se superpone a la salida del túnel y que afecta al proyecto Majes II…

Ellos dicen que afectan el túnel de salida, que debe tener una protección de 1 kilómetro. Oiga, vas a proteger un kilómetro, vas a reservar tierras, no pues, es una locura técnicamente no es sostenible. Porque se van a desperdiciar esas tierras. Pampas Bayas está a casi un kilómetro, ellos quieren más área, son ambiciones políticas de Autodema. Si no le dan camino legal a Pampas Bayas por ordenanza entonces no podemos esperar más, presento la medida cautelar y nos vamos al Poder Judicial en un litigio de 4 años.

