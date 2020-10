UPN exige pagos de mensualidades a postulante que no estudió en dicha casa de estudios

Eva Gonzáles Arriola, una joven que se encontraba en la búsqueda de un centro de estudios superiores para comenzar su vida universitaria en la carrera de Derecho, se ha visto envuelta en un problema económico, luego de que la Universidad Privada del Norte le exigiera realizar los pagos de las mensualidades por supuestamente cursar el primer ciclo en dicha institución.

Según su progenitora, la universitaria se encontraba postulando a diversas casas de estudios. Por ese motivo, ella llegó a realizar el pago de 285 soles por derecho de admisión en la UPN y adjuntó los documentos que la asesora de dicha institución le solicitaba. Sin embargo, la joven accedió a una vacante en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ya no realizó ningún otro trámite en la Privada del Norte.

“Mi hija solo pagó a la Universidad del Norte 285 soles que se supone solo era el derecho de admisión, dar el examen. Ella entró a la Católica, estudia ahí, pero de la Universidad del Norte la estuvieron llamando para decirle que por qué no entraba a clases y ella les decía que ella no estaba ahí”, declaró.

Dos meses después y luego de que la joven manifestara, vía telefónica, que no llevaba ningún curso en la Universidad Privada del Norte, le llegó por correo electrónico las boletas de pago por montos de 715 soles correspondientes a los meses de septiembre y octubre.

“Solo le decían ‘vamos a actualizar nuestros datos’ y volvían a llamar al mencionarle que no estaba entrando a la plataforma. Mi hija les reiteró que solo había dado el examen de admisión, no había pagado ninguna cuota más y nunca había llevado una clase en la plataforma. Luego le llegan correos solicitando los pagos. Yo llamé, pero ellos no me saben dar ninguna información", dijo la preocupada madre.

Finalmente, pidió a la Universidad Privada del Norte regularicen su situación y eliminen la deuda que le han generado a su hija, pues la joven se encuentra preocupada y no puede rendir como ella quisiera en sus clases universitarias.

Nos comunicamos con el área de prensa de la Universidad Privada del Norte e indicaron que la estudiante, efectivamente se matriculó pero no ha llevado ningún curso en la universidad. Asimismo, la institución procede a realizar un retiro formal y, por ende, la estudiante no generaría ninguna deuda con dicha casa de estudios.

Respecto a la consulta sobre por qué se le ha seguido cobrando, la institución manifestó que el retiro oficial se hace en la quincena de octubre y recién esta semana se comunicaría a los estudiantes este procedimiento.

