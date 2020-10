Chimbote: sancionarán a transportistas que no cumplan medidas sanitarias ante la COVID-19

Últimas noticias de Chimbote | La Municipalidad Provincial del Santa (MPS) sancionará a los transportistas que incumplan el protocolo sanitario y las medidas de bioseguridad cuando presten el servicio público de pasajeros, urbano e interurbano, frente a la pandemia de la COVID-19.

Así lo da a conocer el gerente de Transporte y Seguridad Vial, David Arréstegui Sánchez, luego de que el pleno de regidores aprobara la ordenanza municipal que dispone la protección de los conductores y pasajeros.

Además de esto, la norma estipula el cumplimiento del servicio de transporte de personas autorizadas en los vehículos de las modalidades M1, M2, M3 y L5, esta última referida a mototaxis.

“Los inspectores han estado trabajando en el tema de prevención, pero había unidades que no cumplían con el protocolo sanitario y nosotros no podíamos sancionar. Ahora se está regularizando a través de una ordenanza. La idea es evitar el rebrote del coronavirus y que las unidades no se conviertan en un foco de propagación de esta enfermedad”, expresa la autoridad.

El funcionario precisa que las unidades serán sancionadas de no estar debidamente acondicionadas y desinfectadas, no contar con una división interna, incumplir con el aforo permitido y la señalética interna, no portar protector facial y mascarillas, no tener alcohol o gel desinfectante disponible y no poseer certificado de desinfección y registro de toma de temperatura.

“Esta es una disposición que contempla nueve sanciones con multas que van desde el 5 hasta el 10% de la UIT, además de la retención de la tarjeta de circulación y el internamiento del vehículo al taller municipal”, señala Arréstegui.

Agrega que las sanciones serán tomadas en cuenta cinco días después de la publicación de la ordenanza. Durante este periodo, los inspectores darán a conocer a los choferes sobre estas normas y las sanciones a aplicar.

Las medidas establecidas estarán sujetas a una evaluación permanente, mientras dure el estado de emergencia sanitario por la pandemia.

