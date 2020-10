Cercado de Lima: prostíbulo clandestino funcionaba bajo la fachada de bodega

Miembros de la Policía realizaron un operativo en un establecimiento del Cercado de Lima que aparentaba ser una tienda, pero en realidad era la fachada para ejercer la prostitución clandestina.

Agentes de la comisaría de Monserrat se mimetizaron como clientes y comprobaron que al interior del local se llevaba a cabo una fiesta, a pesar de que las reuniones sociales están prohibidas.

Asimismo, los asistentes no cumplían con las medidas de bioseguridad para prevenir contraer el coronavirus. “Liban bebidas alcohólicas, no guardan la distancia, no utilizan mascarillas. Es un centro de contagio al más alto nivel”, declaró el coronel PNP Roger Pérez, jefe de la División Policial Centro 1, a América Noticias.

Cuando los efectivos ingresaron al lugar, descubrieron que el ilegal ambiente se encontraba detrás de una cortina en la tienda. En un pequeño almacén hallaron varias cajas de cervezas que se vendían a altos precios, según la Policía.

Ante las cámaras de televisión las mujeres dijeron que habían ido para consumir gaseosas; sin embargo, el coronel Pérez aseguró que en la comisaría ellas reconocieron que se dedicaban a la prostitución.

Por otro lado, se descubrió un circuito de cámaras que, al parecer, servía para controlar el movimiento en la parte interior. Las imágenes habrían sido vigiladas por una mujer que negó su participación en el negocio.

Cuando fue consultada por la presencia de las trabajadoras sexuales, la intervenida dijo que eran mayores de edad, pero luego se contradijo indicando que no las conocía.

La comisaría de Monserrat anunció que seguirán llevando a cabo operativos para descubrir este de tipo de locales nocturnos que contravienen las normas sanitarias por el estado de emergencia.

