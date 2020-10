San Martín: obra vial carece de liquidación técnica y financiera a un año de culminada

La Contraloría General de la República identificó que la obra de renovación de pistas en los principales jirones de los barrios Miraflores, Triunfadores, Chota y 5 de febrero en la localidad de Habana, en la provincia de Moyobamba, región San Martín, no cuenta con la liquidación técnica y financiera luego de más de un año de su culminación, incumpliendo con la normatividad vigente.

Esta situación generaría el riesgo de no terminar de forma objetiva la ejecución de la obra, no establecer el monto ejecutado y estado operativo. Asimismo, al no estar liquidada la obra, la Municipalidad Distrital de Habana no puede realizar la operación y mantenimiento de la vía.

Cabe precisar que en el portal Invierte.pe se observa el presupuesto inicial de S/ 305.271; sin embargo, la entidad edil realizó una actualización de costos por el monto de S/ 141.811. Hasta mayo del 2019, en el portal del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), se aprecia un devengado acumulado de S/ 97.895.

El Informe de Orientación de oficio n.º 7131-2020-CG/GRSM-SOO también refiere que el municipio no acredita la participación de un residente de obra, la legalización del cuaderno de la misma y los vales del combustible utilizados por la maquinaria, lo que podría generar el riesgo de una mala ejecución técnica y pagos no sustentados.

Un tercer hecho identificado corresponde a las inconsistencias que presenta el expediente técnico para la ejecución del proyecto, lo que podría originar una mala ejecución de obra y gastos innecesarios en el proceso constructivo.

El informe de control fue notificado al titular de la entidad para que se adopten las acciones preventivas y correctivas correspondientes.

