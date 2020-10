SJM: delincuentes ingresan a empresa de lácteos y se llevan S/12.000

Cuatro delincuentes ingresaron a una empresa distribuidora de lácteos y se llevaron S/ 12.000 en efectivo. El hecho ocurrió a las 6.24 p. m. del último jueves 15 de octubre en la avenida Los Cedros, en San Juan de Miraflores (SJM).

Las cámaras de seguridad captaron el asalto. Tal como se ve en las imágenes compartidas a La República, los ladrones llegaron en un auto plomo con un cartel de taxi.

En cuestión de segundos, los sujetos entraron al establecimiento y amenazaron a los trabajadores, quienes se escondían debajo de sus escritorios. Incluso, uno de los empleados fue golpeado con la cacha de una pistola. Tras reunir todo el dinero del local, los sujetos huyeron en el mismo vehículo.

El dueño del establecimiento reveló que es la cuarta vez que es víctima de la delincuencia. Espera que, tras realizar la denuncia, se logre capturar a los cuatro ladrones.

“Me encuentro muy afectado, porque me han asaltado 4 veces desde que abrí el negocio. No hay seguridad, la Policía no transita por la zona. Espero que no quede impune, que se haga justicia y capturen a los malhechores”, indicó el propietario del negocio en diálogo con La República.

Por su parte, las personas que viven en la zona solicitaron más seguridad ante la ola delincuencial que los afecta a diario. Cabe mencionar que un día después de este robo, delincuentes asesinaron al dueño de una tienda de abarrotes. El hecho ocurrió a penas a algunos metros de la empresa distribuidora.

"Exigimos la presencia de la alcaldesa para que puedan cerrar esa vía, porque no es una vía de tránsito. Nos sentimos encerrados, inseguros, pedimos mayor presencia de seguridad'’ comentó.

