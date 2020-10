El gasto presupuestal en las municipalidades de la provincia de Trujillo no ha logrado superar el 50%, según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La comuna de Huanchaco es la que menos gastó, y Víctor Larco, la que más invirtió.

La Municipalidad Distrital de Huanchaco es la que menos ha gastado su presupuesto en proyectos de inversión pública, tales como obras de pistas, agua y saneamiento, entre otras; presenta un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 44 277 401, de los estos, solo ha gastado S/ 3 977 512.

En tanto, la Municipalidad Distrital de Víctor Larco es la que más ha gastado en lo que va del año, aunque aún no llega ni a la mitad de lo que debería. Según las cifras, tiene un avance del 48.8%. Ha gastado S/ 8 115 814, de los S/ 16 635 606 del PIM.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), se ubica en el puesto cinco en el ranking de los once municipios. Ha gastado un porcentaje de 26.8; es decir, S/ 23 148 605 de los S/ 86 428 361 del PIM.

Según el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Alejandro Inga Durango, el bajo gasto presupuestal de los municipios no es solo por influencia de la COVID-19, sino por mala gestión.

“Los gastos de proyectos de inversión pública en este año no solo se ha complicado más con el coronavirus, sino que también hay mala gestión, no tienen a los profesionales adecuados. Estos bajos gastos no mejoran la calidad de vida de la población, ellos necesitan mejores pistas, carreteras, saneamiento (…) Con este panorama, por lo menos, algunas municipalidades llegarán a ejecutar el 60% como máximo”, afirmó a N60.

