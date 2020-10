Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama: hacen descartes en Pueblo Libre y Cercado de Lima

La salud es prioridad. Por eso, como cada 19 de octubre, por el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, se realiza a nivel internacional y nacional varias actividades para prevenir, descartar o detectar esta enfermedad. Y Perú no es la excepción.

La Liga Contra el Cáncer encabeza desde este lunes un programa de despistajes clínicos, gracias al cual tendrá una agenda para atender a mujeres en sus dos centros de prevención distribuidos en Pueblo Libre y Cercado de Lima.

En ese sentido, se ha habilitado sus instalaciones para que las mujeres puedan realizarse sus chequeos de mama bajo estrictas medidas de bioseguridad, como: disminución de aforo al 50% y medida de temperatura al ingreso de las sedes.

Esta campaña, denominada “El cáncer también importa”, consta de un despistaje clínico de diversas neoplasias como mama, cuello uterino, piel, ganglios y tiroides.

“En el Perú, el cáncer de mama es una de las enfermedades que continúa haciendo daño a miles de peruanas. Hasta hace unos años esta enfermedad era la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer peruana, hoy en día es la primera. Se proyecta un aumento considerable de casos de cáncer de mama debido a que, a causa de la actual pandemia, miles de mujeres dejaron de realizarse un chequeo oportuno”, indica la institución.

La donación de S/ 35, para realizar los exámenes, contribuye a que la institución realice despistajes de cáncer de mama gratuitos a mujeres de las zonas menos favorecidas.

La campaña se realizará en los Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer ubicados en Cercado de Lima, Av. Nicolás de Piérola 727 y en Pueblo Libre, en la Av. Brasil 2746, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

Las personas que deseen agendar sus citas podrán hacerlo llamando a la central telefónica: 204-0404, escribiendo al WhatsApp 988 562 238 o a través de la página web.

Cáncer de mama, últimas noticias: