¿Cómo postular al bono de S/ 37.625 para construir o adquirir una vivienda del programa Techo Propio?

El Fondo Mivivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), otorgará este año más de 19.000 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) del programa Techo Propio en las modalidades Construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva.

Las personas interesadas en acceder a este beneficio que da el Estado deben cumplir con algunos requisitos, como no exceder los S/2.706 de ingresos mensuales, no contar con otro terreno o vivienda a nivel nacional, entre otros.

Además, el valor del BFH varía de acuerdo a la modalidad a la que la familia postule: Para “comprar” su vivienda el bono es de S/37,625, para “construir” su vivienda se otorga S/25,800 y para “mejorar” su vivienda, S/9,890.

A este beneficio, aprobado por Resolución Ministerial N°086-2020-VIVIENDA, se puede postular hasta el 31 de diciembre de 2020.

¿Cómo postular al bono de S/37,625?

Los interesados pueden acceder de dos formas al BFH. La primera es buscando un proyecto que esté vigente y acercándose a la caseta de venta de ese proyecto para registrarte.

En Arequipa el programa Techo Propio informó que, a la fecha, tienen dos proyectos inmobiliarios con convocatoria abierta para la adquisición de hasta 200 viviendas. Uno de ellos es en Las Lomas de Yura y el otro en el sector de Umapalca, distrito de Sabandía

La segunda forma es presentando un formulario de inscripción en los centros autorizados.

El formulario puedes encontrarlo presionando aquí. Y para conocer los centros autorizados en el Perú, puedes revisar el siguiente documento.

Luego de presentar el formulario, los encargados te avisarán si accedes al bono y te informarán de los proyectos vigentes en tu ciudad.

¿Cuáles son los requisitos?

Para postular al BFH, los interesados no deben ser propietario o copropietario de otra vivienda o terreno para vivienda a nivel nacional, deben conformar un grupo familiar, que el ingreso familiar mensual no exceda de S/ 3,538 y no haber sido beneficiado con algún bono del Estado en el sector Vivienda.

