Comas: sujeto amenaza con arma a joven que le reclamó por arrojar basura en la calle

Un sujeto amenazó con un arma de fuego a un joven que le reclamó por arrojar basura en la calle. La gresca ocurrió el último fin de semana cuando ambos manejaban por la avenida Trapiche en el distrito de Comas.

El hecho fue registrado en un video, en el que se escucha la amenaza que hizo Luis Cervantes Ramírez apuntando al conductor. Según contó la víctima, el hombre se hizo pasar por miembro de la Policía Nacional y lo golpeó con la cacha de la pistola en la parte superior del rostro.

“Estaba botando una bolsa grande de basura, le dije ‘No seas cochino, oye’, me dijo ‘A ti que te importa’ y empezó a decir palabras fuertes. Luego me golpeó en mi cachete”, comentó a América TV el joven afectado, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

Añadió que que era la primera vez que intervenía en un hecho así y que ahora teme represalias.

Por su parte, Cervantes Ramírez aseguró que sí tenía licencia para portar armas de fuego, pero que no es miembro de la Policía Nacional. Indicó que no era su intención amenazar al otro conductor y que tuvo que botar la bolsa porque tuvo una emergencia.

“Yo me sentía mal y me estacioné para botar la bolsa, como había un montículo. Es una cosa diferente ir por la pista y botar la basura. [...] No (lo quise amanezar), de ninguna manera”, mencionó el denunciado.

Comas, últimas noticias: