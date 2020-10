VMT: roban moto a familia que servía de herramienta de trabajo [VIDEO]

Una familia sufrió el robo de su mototaxi mientras acudía a una farmacia para atender a su pequeño hijo en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El hecho ocurrió el último jueves 15 de octubre alrededor de las 6.00 p. m. cerca del policlínico Nueva Esperanza.

Según contó la mujer afectada, el robo se produjo en menos de dos minutos. Su esposo acudió hasta el establecimiento junto a su hijo y dejó encargada la unidad móvil; sin embargo, al regresar no la encontró estacionada.

“Mi moto ha sido robada. Mi hijo estaba mal y mi esposo lo llevó para que se ponga una ampolla. La habrá dejado un momento, pero cuando regresó ya no estaba la mototaxi, mi único sustento y medio de trabajo. Ahorita me encuentro en una situación muy difícil y estoy muy preocupada”, indicó la víctima en diálogo con La República.

La mujer afectada hace un llamado a las autoridades y pide que recuperen su herramienta de trabajo, la cual no termina de pagar. La mototaxi es roja con azul y blanco. Tiene la placa 61-60ZA y lleva escrito el nombre de la empresa a la que pertenece: Nuevo Vallejo.

“Por favor, pido que me ayuden a encontrar mi herramienta de trabajo. Necesito que me apoyen. [...] Esa moto aún no está cancelada. Yo debo al banco y la entidad no me va a entender la situación”, mencionó la agraviada.

La víctima del robo ya presentó la denuncia ante la Policía Nacional, que ha iniciado de las investigaciones.

