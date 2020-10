Señor de los Milagros: fieles no respetan el distanciamiento social [FOTOS]

Los fieles del Señor de los Milagros llegaron a los alrededores de Las Nazarenas para manifestarle su fe y devoción. Al portar flores, velas e inciensos se hicieron presentes para no dejar pasar el día central de la festividad del ‘Cristo morado’ en el Cercado de Lima.

El ingreso al frontis del santuario estuvo restringido para personas con algún tipo de discapacidad, quienes rezaban sentados o arrodillados mientras escuchaban desde sus celulares la misa presidida de manera virtual por Monseñor Carlos Castillo desde la página de Facebook del Arzobispado de Lima.

“El Señor me hizo tantos milagros, me ha dado salud y me permitió recuperarme de una enfermedad, por eso vengo a verlo siempre desde hace más de 70 años”, contó doña Micaela para RTV, quien llevaba un arreglo floral como ofrenda para el ‘Cristo de Pachacamilla’.

Esta es la segunda vez en 333 años que el anda del Señor de los Milagros no sale en procesión, esto debido a las restricciones por la pandemia del nuevo coronavirus en Perú. Sin embargo, es necesario señalar que los feligreses no respetaron el distanciamiento social y se aglomeraron.

Según se puede observar en las imágenes recabadas, cientos de personas mostraron una actitud contraria a lo solicitado por el Gobierno y la propia organización de la festividad .

