Puente Piedra: piden ayuda para albergue animal de joven que falleció por la COVID-19

La pandemia por el nuevo coronavirus ha afectado a varios albergues de animales. Uno de ellos es el refugio “Mi pataza-refugio y protección animal”, ubicado en el distrito de Puente Piedra.

Ellos atraviesan una difícil situación, ya que en junio de este año, debido a la COVID-19, su fundador, Edwin Ramírez Neyra (26), falleció. Sin embargo, el dueño del hogar de más de 80 perros y 10 gatos dejó en su lugar a Ángela Bravo Martínez.

“Aun no puedo creer que no esté, él me encargó el albergue mientras se recuperaba, pero no fue así, falleció después de tres días de estar internado, y yo, de un momento a otro, tenía bajo mi cargo a alrededor de 100 bebes”, dijo la joven.

Bravo Martínez cuenta que, cuando Edwin estaba al mando del refugio animal, él tenía aportantes; no obstante, tras su partida, estos desaparecieron. Pero también hubo gente que prometió ayudar con el lugar, ya que Ramírez Neyra, los había ayudado, incluso les había dejado vivir en el albergue. Hasta el día de hoy, no se hacen presentes.

Por otro lado, Ángela se encuentra desesperada, ya que no le alcanza el dinero para poder mantener el recinto, ni para poder pagarles a los chicos que la ayudan con el cuidado de las mascotas. Cabe resaltar que, durante estos meses, se han estado cubriendo los gastos con el dinero que envían los padres de algunos perritos; aun así, no es suficiente.

Finalmente, la joven invitó a todas las personas que quieran visitar a los pequeños de “Mi pataza-refugio y protección animal”. Pueden acercarse a la calle Los Comerciantes mz. A4 lote 07 asentamiento humano Las Lomas de Carabayllo, Sector Cruz del Norte 2.

Si deseas brindar apoyo para que estos animales se alimenten y sean albergados, puedes llamar al teléfono 925 609 126.

Asimismo, puedes realizar tus donativos a las siguientes cuentas bancarias, las cuales le pertenecen a Ángela Bravo Martínez:

BCP: 19199161004029 / CCI: 00219119916100402956

YAPE: 999352430

INTERBANK: 6433170663282

