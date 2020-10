Madre pide ayuda para encontrar a su menor hija desaparecida desde hace 4 días en SMP

La tarde del jueves 15 de octubre, Valeria Oliveros Bernal salió a visitar a una amiga desde su vivienda ubicada en la urbanización El Rosario en San Martín de Porres (SMP), pero la adolescente jamás regresó . Tras estar cuatro días desaparecida, la familia pide ayuda para poder encontrarla.

De acuerdo a información que han podido recabar entre los amigos de la menor, esta habría sido captada a través de internet con una engañosa oferta laboral.

“Nos llegó la información de un trabajo donde ella tenía que modelar por internet. Una compañera y ella habrían tomado en cuenta ese aviso. Sin embargo, sus amigas no me dan razón, hasta el momento, de su paradero y no sabemos dónde está”, manifestó muy preocupada Isabel Bernal para RTV.

Elizabeth Solís Bernal, hermana mayor de la adolescente desaparecida, comentó que ella tenía un enamorado que era mayor de edad y que él estaría implicado en este delicado caso.

“El joven Christofer Piero Chávez Inacae habría estado con mi hermana. Él es mayor de edad y hace dos meses recién habían terminado. Yo estoy segura de que él tiene muchas cosas que decir sobre el paradero de mi hermana. Es una niña, solo tiene 15 años”, cuenta entre lágrimas.

El caso se encuentra bajo investigación del Departamento de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Hasta el momento, se desconoce la situación de la menor y se continúa con su búsqueda.

