La Libertad: en 3 días operativo Megatayta atendió a 1.200 personas en la sierra

Coronavirus en Perú. Un total de 1.258 ciudadanos de la provincia de Santiago de Chuco en La Libertad se beneficiaron con las jornadas -de tres días- de la operación Megatayta, que llevó un paquete integral de servicios de salud, informó a la prensa el Gobierno regional, coorganizador de esta actividad junto al Ejército, Policía Nacional, Indeci y Gobiernos locales. En cuanto al control COVID, se reportaron 256 casos positivos, de los cuales 215 ya no están en la etapa infecciosa.

La actividad se desarrolló los días 15 y 16 de octubre en el recinto deportivo Santa Mónica de Santiago de Chuco, y el 17 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva del distrito de Quiruvilca; se contó con la presencia del gobernador regional Manuel Llempén Coronel.

Bolsa de víveres

La importancia de esta jornada médica no solo priorizó la atención COVID, sino también otros servicios de salud como: salud mental, salud ocular, salud bucal, nutrición, planificación familiar, salud, inmunizaciones, tamizajes VIH, exámenes de laboratorio (glucosa, perfil lipídico, hemoglobina), entre otros.

“Hermanos de Quiruvilca, no crean que hemos vencido al coronavirus. Les pido que no bajen la guardia. Apenas tengan las primeras molestias, no duden en ir a su centro de salud más cercano. A los positivos les estamos dando su bolsa de víveres para que guarden su aislamiento sin problemas. Recuerden, si no tenemos salud, no podemos trabajar. Y si no trabajamos, no tenemos ingresos”, mencionó el gobernador en el último día de la operación Tayta.

