Costa Verde: personas siguen acudiendo a playas sin respetar medidas para prevenir contagios [FOTOS]

Este domingo, nuevamente las playas de Miraflores recibieron la visita de decenas de ciudadanos que realizaban actividades en la orilla y el malecón. El panorama se repitió en otras partes de la Costa Verde, adonde llegaron los bañistas para pasar parte de su fin de semana. No obstante, muchos de los asistentes no respetaron el distanciamiento social e incluso hubo quienes no portaban mascarillas.

En ocasiones se observó que las personas caminaban y se sentaban muy cerca de otras que no eran de su mismo núcleo familiar. Era muy recurrente que se bajen el tapabocas cuando estaban muy cerca del mar.

Así como acudieron personas para hacer su recorrido a pie, varios ciclistas se hicieron presentes para manejar como actividad de deporte y recreación. Cuando terminaban de hacer algunos recorridos, se sentaban a descansar, pero no guardaban el metro mínimo de distancia entre sí.

Tras culminar recorridos, ciclistas se agrupaban para descansar, pero sin guardar la distancia entre sí. Foto: Jhon Reyes / La República

En las otras áreas del malecón también se generaron aglomeraciones de personas que jugaban y caminaban, incluso con menores de edad, quienes tampoco portaban mascarillas.

Si bien algunos agentes de la Unidad de Salvataje de la PNP hacían rondas, no se daban abasto para poder controlar el comportamiento de todas las personas. Durante el recorrido que La República hizo, no se observó la presencia de fiscalizadores de la Municipalidad de Miraflores.

Por otro lado, en el acceso a la playa Los Yuyos, en Barranco, la Policía Nacional acudió desde la mañana para verificar que se cumplieran las normas por el estado de emergencia y para hacer una campaña de concientización.

Al igual que en Miraflores, algunos de los ciclistas incumplían las medidas de bioseguridad, en especial, la falta o el mal uso de mascarilla. En la siguiente imagen se ve a una policía parar a uno de los conductores para pedirle que se ponga el barbijo, que es de uso es obligatorio.

Policía pide a ciclista que se ponga mascarilla. Foto: Jhon Reyes / La República

Asimismo, se controló el pase de vehículos particulares, cuyo tránsito está restringido los fines de semana, a menos que se tenga autorización. Por ejemplo, este hombre fue intervenido por manejar motocicleta. Una agente de la PNP verificó que tuviera todos los documentos en regla. (Ver imagen)

Policía interviene a hombre que manejaba moto lineal a pesar que vehículos particulares están prohibidos los fines de semana. Foto: Jhon Reyes / La República

Evalúan acciones

Debido a que la aglomeración de ciudadanos en las playas representa un grave riesgo debido a que podría convertirse en un foco de contagio y contribuir a desencadenar una segunda ola de contagios por coronavirus, los alcaldes de los distritos con acceso al mar, el burgomaestre de Lima y el Gobierno aún están considerando qué acciones tomar al respecto. Se espera que el miércoles de la próxima semana haya una decisión definitiva.

Si bien algunas autoridades, como los alcaldes del Callao, solicitaron el cierre total de estos espacios, aún se barajan otras posibilidades, según adelantó Jorge Muñoz. El alcalde metropolitano dijo que una propuesta es abrir las playas en tres fases.

En una primera etapa se permitiría el uso de malecones, pistas y zonas aledañas a las playas para hacer deporte y caminar. Si es que esta fase funciona, en la segunda etapa, las personas podrán acceder a la zona de arena de lunes a viernes. Si las cifras de contagios siguen siendo bajas, las playas se abrirían por completo.

