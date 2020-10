El último viernes 16 de octubre, se conmemoró en el Perú el Día de la Persona con Discapacidad, fecha que fue aprovechada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, para anunciar que se trabaja una propuesta para la realización de una encuesta especializada en discapacidad para el próximo año.

Sin embargo, el mandatario no profundizó en la importancia de un estudio de ese tipo, más aún cuando el país continúa en emergencia por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

No obstante, el titular del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), Marco Antonio Gamarra, puso una breve pausa a la maratónica jornada por la mencionada efeméride y explicó detalles sobre la propuesta de encuesta, la política nacional, la ejecución del presupuesto anual por parte de los gobiernos regionales y locales. Asimismo, comentó sobre el predictamen del Congreso para la implementación de una nueva ley para la referida población vulnerable.

- El presidente Vizcarra habló sobre una nueva encuesta especializada para el próximo año. ¿En qué consiste esta propuesta?

Tenemos planeada hacerla para el 2021. Si no hubiera pandemia, podría decirte que estaríamos listos para hacerla entre abril y mayo del próximo año. La demora se da porque, para realizar una encuesta especializada, necesitamos que, quienes levanten la información, tengan preparación en la materia, y esto es un poco más complicado. Además de ello, hay que preparar a esos encuestadores a nivel nacional. Hay voluntad en el Gobierno. Lo anunció el presidente, eso significa que efectivamente esta encuesta nacional especializada se va a realizar. Recordemos que la última que hubo fue en el año 2012 y, de ese año hasta hoy, lo más lógico es que haya habido una evolución, no solamente en cantidad [de personas con discapacidad], sino también en las características de las mismas.

- ¿Cuál es la importancia de conocer el número exacto de la población con discapacidad?

No solo es el número. Es más que importante, porque, sin tener datos exactos, no podríamos, como Estado, focalizar bien todos los programas sociales que se puedan determinar. No solo queremos saber las cantidades, sino también saber quiénes son, dónde están, qué discapacidad tienen, qué grado de severidad o gravedad tienen. También, su nivel socioeconómico, además de determinar cuál es la necesidad que tienen de servicios públicos en habilitación o rehabilitación versus los servicios que recibe del Estado. Si identificamos la brecha, nosotros podríamos focalizar con mayor eficacia cualquier proyecto o programa para beneficios.

- En los Censos del 2017 también se consultó sobre discapacidad, pero, por ejemplo, hubo problemas con el número de personas con discapacidad auditiva, cuya cifra se disminuyó a la mitad a comparación de lo que arrojó el estudio del 2012...

La diferencia entre los años es bastante amplia. La encuesta nacional que es especializada es del 2012, el censo nacional es del 2017. En el censo se recoge información muy general, es cómo se describe una persona, quien puede decir “sí, tengo discapacidad” o “no, no tengo discapacidad”. A diferencia del 2012, no basta con que diga que tiene o no discapacidad, sino que quien levanta la información puede validar esa percepción de la persona que es encuestada.

- ¿Esta propuesta salió de su gestión o se vio antes de julio, mes en el que asumió la titularidad del Conadis?

Esto se ha venido trabajando en los últimos cien días. Nosotros tuvimos una reunión con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El jefe del INEI estuvo muy contento, porque ellos también entienden que es importantísima esta encuesta. Coincidimos en eso. Creemos que basta con estos dos sectores para que el Ministerio de Economía y Finanzas provea de los recursos necesarios.

- Martín Vizcarra también mencionó que a finales de este año estará aprobada la Política Nacional sobre Discapacidad. ¿En qué etapa de trabajo está?

Lo dijo también en su mensaje de 28 de julio de este año. La institución del Estado que supervisa, vigila, valida el avance de la determinación de la Política es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). El proceso consta de cuatro fases. Hasta hoy hemos cumplido con la mitad. A fines de mes tenemos que presentar el tercer entregable. Es decir, estaríamos al 75% de la información que debería recogerse en la política. Solo quedaría validar las propuestas con la sociedad civil. Ya sabemos que no podemos determinar nada en materia normativa sobre personas con discapacidad sin la intervención de esa población . A fin de año, de hecho, el presidente lo tendrá en sus manos.

- ¿Y cuál será su importancia?

La importancia de la Política es que no es como una ley, que sí tiene artículos que pueden ser modificados. Este tema de la política nacional no es de corto o mediano plazo, sino de largo plazo, y lo que busca es transverzalisar en todo el Estado cuál debe ser el enfoque respecto a la discapacidad en todas las políticas. Nosotros estamos trayendo una posición importante en Conadis y parece que está siendo aceptada por diferentes instituciones. Debemos ser conscientes de que todos nosotros, si Dios quiere que lleguemos a ser personas adultas mayores, vamos a tener alguna discapacidad. Probablemente ya la tengamos sin saberlo, pero se hará evidente cuando seamos adultos mayores. Hoy todos los peruanos sin o con discapacidad tenemos la posibilidad de reconstruir nuestra sociedad, y esto debe materializarse en la reconstrucción de nuestras ciudades para hacerlas más accesibles para todos.

- Usted asumió el cargo en plena pandemia ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad durante este tiempo de emergencia?

Quiero destacar una reflexión. Una persona con discapacidad en condiciones ordinarias no podía salir de sus viviendas por problemas de accesibilidad. La calle es agresiva para todo el mundo, y con mayor razón para las personas con discapacidad. Las personas sin discapacidad han sentido un poco lo que es tener alguna, al no poder realizar ejercicio normal o libre de sus derechos. Si antes, para una persona con discapacidad era difícil acceder a servicios, ahora con mayor razón.

- Ya que lo menciona, por ejemplo, la mascarilla es una barrera de comunicación para la comunidad sorda. ¿Se trabaja algún tipo de medida sobre ello, como las mascarillas transparentes?

Hicimos la consulta al Ministerio de Salud. Nos respondieron que una mascarilla transparente no violaría alguna norma técnica, pero tampoco lo está aprobando. Sin embargo, hoy [ayer] apoyamos una iniciativa de una empresa privada que lanzó mascarillas accesibles que mencionas. Nosotros hemos invocado a diferentes instituciones para que puedan replicar esta experiencia.

- Sobre la asistencia económica durante la emergencia, ¿se sabe cuántos de los inscritos en el Conadis reciben los recientes bonos y la ayuda del programa Contigo?

Esa cifra se está moviendo un poco. La maneja exactamente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Nosotros lo que hacemos es poner la base de datos del Registro de Personas con Discapacidad a disposición del Ministerio de Trabajo, para los bonos, y del Midis, para el programa Contigo.

- A propósito del Ministerio de Trabajo, ¿se reportaron despidos a personas con discapacidad durante la emergencia?

Seguramente entre marzo y abril habrá habido algún problema, pero desde que entré, a penas recibimos alguna denuncia. Hemos remitido oficios desde la Presidencia del Conadis a tres entidades, que tuvieron que reponer a los trabajadores.

- ¿Cómo va la ejecución del presupuesto anual por parte de las municipalidades y gobiernos regionales?

Qué bueno que lo preguntes. De acuerdo a la ley de presupuesto anual, desde el gobierno nacional solo podemos exhortar a los gobiernos regionales y locales a que ejecuten hasta 1% de su presupuesto asignado a favor de personas con discapacidad. Ellos pueden ejecutar más porcentaje. Ojalá lo hicieran. No tenemos potestad para obligar a esos gobiernos, porque son autónomos. Como no podemos obligar, hemos creado una cadena programática para que cuando ejecuten su presupuesto para las personas con discapacidad, se sirvan a registrarlo en esta cadena, de forma tal que esa información llega al Ministerio de Economía y Finanzas y nosotros accedamos a ella para poder mostrarla en nuestro portal para que cualquier ciudadano pueda consultar cuál es el porcentaje de ejecución presupuestal que está teniendo el gobierno local que quiera consultar. (...) Es una aplicación dentro del portal del Conadis que la vamos a lanzar este mes.

- En el Congreso se impulsa un predictamen que derogaría la actual ley de la persona con discapacidad e implementaría una nueva ¿cuál es la posición del Conadis?

Nosotros no determinamos si es buena o mala la propuesta. Lo importante es que la voluntad de los legisladores es de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y eso es lo que nosotros respaldamos. No estamos en contra de la modificación. Lo que hacemos es sugerir una mejora para que esta propuesta tenga un efecto mayor en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Cualquier modificación que mejore eso siempre la vamos a apoyar. Es tan cierto lo que te digo, que la relación con la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad es estrecha, muy buena. Incluso nosotros hemos colaborado con la comisión para que tenga acceso a todas las asociaciones que están inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Tenemos una excelente relación y hemos avanzado bastante. Si hay aprobación o no de lo que plantean, recae en la misma población, no en Conadis.

