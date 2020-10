Una gran sorpresa se llevó una familia del distrito de Laredo, en la provincia de Trujillo, luego de encontrar un cartucho de dinamita con una carta extorsiva en la puerta de su domicilio, ubicado en la cuadra 3 de la calle Las Margaritas, en la urbanización 22 de Febrero.

Según el acta policial alrededor de las 7 de la mañana del viernes 16 de octubre, la dueña de la casa de iniciales E. L. G. V. recibió una llamada para informarle que habían dejado un explosivo en el frontis de su vivienda. De inmediato se comunicó con los agentes policiales de la comisaría de Laredo, quienes llegaron para constatar el hallazgo.

En el lugar encontraron una dinamita con su respectiva mecha y debajo de ella había una carta extorsiva con el siguiente texto: “Señora, usted me va a pagar 20.000 soles por su vida y de toda su familia, por favor no corra a la Policía porque no la va a cuidar las 24 horas o recurra a un vago”. También dejaron un número de celular para que se puedan comunicar con los delincuentes.

Hasta la zona también arribaron efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) para neutralizar el explosivo y proceder a su recojo para pasarlo a Sección de Investigación Criminal de Laredo.

Este es el segundo ataque de bandas de extorsionadores en menos de 24 horas, el último jueves también dejaron dos cartuchos de dinamita en el frontis de la institución educativa Simón Lozano del sector Los Laureles, del distrito de El Porvenir, donde se viene construyendo una obra educativa.

En ese caso, le piden 50.000 soles a la empresa constructora para dejarla laborar tranquila sin herir a sus trabajadores.

