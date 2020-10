Detienen a conductor que pretendió sobornar a policía con S/ 30 en Cusco [VIDEO]

Cusco. Como parte del servicio policial que realizaban en los alrededores de la Feria Chimpahuaylla, en la localidad de Izcuchaca, de la provincia de Anta, Lucio Foliman Rojas de 36 años fue detenido por pretender sobornar a un agente policial que lo intervino por no tener su documentación en regla. El hecho se registró la mañana del último viernes.

Según precisó el suboficial de tercera PNP Ushiel Soncco Lozano, intervino a este conductor por no presentar el certificado de inspección técnica vehicular, documento que muestra el estado de la unidad, ante esta situación le indicó que debía ser trasladado a la dependencia policial. Para evitar una multa por su infracción, el hombre pretendió sobornar al agente.

Cuando se dirigían hacia la Comisaría de Izcuchaca, Foliman Rojas sacó tres billetes de diez soles cada uno y pretendió entregárselos al custodio para evitar recibir una amonestación por su incumplimiento. “Jefe no seas malo. Por favor, yo estoy trabajando no más”, aducía el conductor, quien no pudo convencer al suboficial.

En el video que registró el agente policial, se le oye decir que desista de su cometido, que lo que hace está mal y que incluso podría terminar en la cárcel. “Señor, eso no está permitido. Avance y diríjase a la comisaría, está cometiendo un delito grave. Por intento de soborno es cárcel, por si usted no sabía”, le indicó.

Finalmente, Lucio Foliman Rojas fue puesto a disposición de la sección de Delitos y Faltas de la Comisaría de Izcuchaca.

