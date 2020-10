Arequipa: Minera retiene a fiscal de Caravelí tras realizar una diligencia en sus instalaciones

Wilder Pari

La fiscal provincial penal adjunta de Caravelí, Yolanda Martínez, ayer denunció ante la Policía Nacional a personal de la mina Intigold Mining, por impedirle retirarse de sus dominios, luego que ella hubiera cumplido una diligencia. La representante del Ministerio Público tuvo que pernoctar dentro del territorio de la compañía minera al no hallar una salida.

Según consta en la denuncia asentada en la comisaría de Caravelí, el jueves 15 de octubre, personal de la PNP acudió al despacho de la fiscal, para que vaya a un desalojo extrajudicial de Intigold contra mineros artesanales de Santiago de Compostela. Martínez arribó a la zona (Atico) en una camioneta del Ministerio Público, junto al chofer del auto y tres policías.

El conflicto no es nuevo entre la empresa y los mineros, y ahora sería por un desacuerdo económico para que estos últimos trabajen en los terrenos de Intigold. La fiscal señaló que no podía avalar la intervención policial, pues no se notaba un acto de invasión y dio por terminada la diligencia. Entonces decidió retornar a Caravelí.

Sin embargo, Martínez encontró la vía de salida con tranqueras. Buscó otra ruta. Añade en su denuncia, que personal de Intigold nunca le ayudó. En busca de un camino, el personal del Ministerio Público se extravió y decidió pernoctar en la camioneta, aún en terrenos de la minera.

En la mañana de ayer, Martínez retomó la búsqueda de un camino, pero se topó con seguridad de la minera y su abogada Karen Alarcón Chipana, quien le dijo que no podía salir, además la acusó de estar coludida con los mineros artesanales. Finalmente y con presencia de un policía, se dejó salir al personal de la Fiscalía. Martínez denunció a Alarcón por privarle de su libertad y considera que su retención fue una represalia, por no avalar el desalojo.

