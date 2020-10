Viceministro de electricidad: precio de la energía eléctrica residencial no se incrementará

El viceministro de electricidad, Juan Révolo Acevedo explicó que el gobierno acatará la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que dispone terminar con la distorsión en la venta de energía en el mercado de las generadoras eléctricas.

Anotó que esta situación no generará un incremento en el precio de la energía eléctrica de los hogares peruanos, pues esta se compra en licitación cada 10 años al menor precio del mercado y los actuales contratos recién vencen entre el 2025 al 2027.

Révolo conversó con La República antes que se publicará el anteproyecto de decreto supremo que sustituirá al 043-2017 que fue declarado nulo por la Corte Suprema. El anteproyecto propone establecer que las generadoras estén obligadas a declarar los costos reales de compra, además del costo del transporte y distribución, del gas natural que se utiliza para producir una unidad de electricidad.

Las generadoras eléctricas declaran el precio que les parece conveniente, siempre cercano a valores de cero, lo que genera una distorsión en el mercado spot de energía eléctrica. Eso provoca que las grandes empresas: minas, bancos y centros comerciales tengan una electricidad mucho más barata que la que pagan los hogares peruanos.

Esto es lo que conversamos con el viceministro de electricidad Révolo Acevedo:

LR: ¿Qué harán con la sentencia de la Corte Suprema?

Viceministro: Es una sentencia en un proceso judicial iniciado por Luz del Sur contra del decreto supremo 043-2017 que ha sido declarado nulo. Vamos a cumplir con el mandato judicial que señala que el Estado debe emitir la normatividad correspondiente

¿Cuál es la posición del Ministerio sobre la distorsión en los precios de la energía eléctrica?

Para entenderlo hay que comprender que hay dos tipos de mercado. Hay un mercado mayorista donde están los generadores que producen el electrón y lo venden en cantidad. Por otro lado, estamos nosotros los consumidores, en el mercado minorista. En el mercado mayorista, las empresas distribuidoras, que operan a lo largo y ancho del país, compran para venderlo a cada casa. Al comprar se basan en la Ley de desarrollo eficiente 23832. Esta ley señala que para el mercado regulado se compra a través de licitación.

¿Qué significa eso?

La distribuidora compra un bloque, a un precio de oferta y demanda, que pasa a la tarifa. Esos contratos ya están firmados y van a terminar el 2025-2027. Cualquier ajuste de precios en el mercado de generadores no se verá ahora en los recibos de los hogares. Ese mercado se rige por otra ley. El COES aplica los costos marginales y despacha de las más baratas a las más caras. Esto no tiene efecto en el recibo de los usuarios regulados.

¿Cada cuántos años se realizan esas licitaciones?

Cada vez que se requiera energía para abastecer a nuevos usuarios, el crecimiento es constante. O cuando los contratos vigentes finalizan. Ahora, los contratos son de 10 años. Se firmaron el 2014, 2015, 2017. Esto no tiene un efecto directo en los usuarios.

Entonces, ¿los contratos se renuevan a su culminación, más que a la necesidad del servicio?

Dentro de los 10 años de vigencia del contrato, si se produce un aumento de la demanda, el distribuidor sale a comprar otro paquete adicional. Esto es un seguro. Si se produjera un niño fuerte, no hay lluvias o se rompe el ducto de Camisea, el precio spot se puede disparar hasta 250 dólares, pero no afectará al usuario, pues hay un contrato y ese valor se respeta. La energía que se compra para el usuario, se compra a un precio competitivo. Se compra el menor valor. Eso dice la ley, eso dice la Ley del 2006.

¿La ley protege a las empresas generadoras?

Un país tiene que asegurar las inversiones en generación eléctrica. Si no tienes centrales hidroeléctricas disponibles, entonces no puedes garantizar un desarrollo de actividades económicas. Eres un país competitivo cuando tienes la suficiente oferta de generación para que se instalen industrias de gran calado. En el año 1994 sólo había 500 millones de inversión en el sector eléctrico. Hoy el sector tiene 27 mil millones de inversión en generación, transmisión y distribución. Eso permite ofrecer un servicio continuo. En esta época de pandemia a nadie le ha faltado la luz. Debemos ver esto con una visión de país y no de unos grupos que buscan beneficios propios.

¿Cómo llegamos a este asunto que señala la Corte Suprema, si todo es perfecto?

Está desarrollado en la sentencia. Esto es un tema de generadores

¿Por qué un banco puede tener una energía barata y un ciudadano no?

Tenemos el mercado regulado y el mercado libre. En el mercado regulado, que son 7,5 millones de usuarios, nos representa el distribuidor y va y compra en bloque al precio más económico de la licitación. El cliente libre compra a quien quiera. En los momentos que este barato, comprará barato y cuando esté caro, comprará caro. Son contratos privados. Allí no interviene el Estado.

¿El estado garantiza un precio a las generadoras de energías renovables que debemos pagar los usuarios?

El estado promociona estas energías, las solares, el viento. El costo variable de estas centrales es cero, pero deben pagar la inversión. Hoy participan con el 5% de la producción nacional. Se les dijo que se les iba a pagar la diferencia entre el valor ofertado y el del mercado spot. Eso genera la prima RER que pagan todos los usuarios.

¿Un precio del gas a costo cero, no perjudica a las generadoras renovables?

En el Estado nadie ha fijado un precio cero. Los precios se rigen por los contratos. Cálidda tiene una tarifa regulada. El mecanismo de cómo se declaran estos precios, es otra cosa. Cada generador dependiendo del riesgo que ve, va declarando el precio.

¿Pueden declarar un precio que no es real?

El precio no puede ser mayor a la suma del transporte, suministro e inducción. Esa es la regla fijada en la regulación actual. Eso dice el marco legal.

¿Por qué pueden declarar un precio distinto al que compran?

Es un tema que deben responder las generadoras que utilizan gas natural. Ellos te dirán por qué lo hacen

¿El Estado lo permite?

Nosotros no podemos decir que deben hacer y que no deben hacer. Hay unas reglas que están fijadas en el marco legal. Eso deberías preguntar a las empresas generadoras que dicen que hacen eso.

¿El estado las puede controlar?

La ley de concesiones eléctricas señala que la actividad de generación se realiza en condiciones de competencia. No es un mercado regulado y el Estado no participa.

¿Solo se regula lo que pagamos los usuarios?

Claro, el servicio del mercado está regulado. Por eso nos preocupamos y allí intervenimos.

Pero, esa declaración al no ser real afecta el mercado regulado

Ahorita no lo afecta, se rige por otras reglas. El precio spot es para regular la energía eléctrica entre generadores. Es un mercado exclusivo de las empresas generadoras.

Pero, al tener ese mercado una energía más barata que la solar o eólica, nosotros pagamos más

El precio que fuera está subvencionando. La generación de energía renovable está subvencionada desde el primer momento que vino al Perú. Es una política del país.

¿Pero, así siempre necesitarán el apoyo del Estado?

Se entiende que esa tecnología era cara y ahora es más barata y será más efectiva. En ese sentido, como ministerio estamos trabajando un “Libro blanco” que permita incorporar todas estas tecnologías, para que de aquí en adelante no se observen estas distorsiones. La ley de concesiones de 1992 fue buena para el país, pero ahora el mundo ha cambiado y necesitamos modernizar. El “Libro blanco” es un punto de encuentro para resolver estos problemas que estamos observando.

¿Este trabajo cuándo culminará?

Tenemos proyectado que para el próximo mes de junio tendremos el “Libro blanco” y a partir de ello se propondrá un nuevo marco normativo.

¿Qué pasará con el decreto supremo 043-2017?

Nosotros somos respetuosos del marco constitucional y legal y vamos a proceder a dar cumplimiento al mandato legal.

Pero, según lo que me explica ese cumplimiento estará dentro de las leyes que existen y no se cambiará nada

No he dicho eso.

¿Le pregunté cómo se solucionará?

Lo que te he dicho es que nosotros vamos a dar cumplimiento a la sentencia. Vamos a sacar lo que ordena el juez. No te puedo adelantar lo que vamos a hacer. Recién estamos trabajando. Van a participar los diferentes sectores, por un tema de transparencia.

Disculpe que insista, no es que usted lo diga, pero a partir de sus respuestas, parece que no va a cambiar nada

No te he dicho eso. Estamos obligados a cumplir con la Ley.

¿Hay una fecha?

Estamos avanzando bastante, próximamente habrá noticias.