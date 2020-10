Tres de cada diez cusqueños se contagiaron con coronavirus

José Víctor Salcedo

Cusco

Un estudio para detectar la presencia de anticuerpos de COVID-19 en Cusco reveló que más del 30% de cusqueños ha sido infectado con el virus. Esa cifra coincide con la proyección que hizo el director regional de Salud, Juan Spelucín, hace un par de semanas.

Según el estudio, el estado de seroprevalencia es alta en la población. La investigación, cofinanciada por el Concytec y liderada por el investigador Charles Huamaní, se hizo solo en dos provincias: Cusco y La Convención, donde la pandemia dejó más contagiados y fallecidos.

El investigador eligió tres espacios geográficos: distrito del Cusco, distritos periféricos de Santiago, San Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq, y la ciudad de Quillabamba. Participaron del trabajo 1915 personas, de las que 637 fueron reactivos a la prueba de tamizaje (prevalencia global promedio de 33.3%). Quillabamba registró 20.6%, el distrito del Cusco 38.1% y los distritos periféricos de la capital regional 35.3%.

En números se estima que 47 mil 502 personas se infectaron en el distrito del Cusco, mientras que 6 265 en Quillabamba, y 113 960 en la periferia. La prevalencia de la infección fue mayor en mujeres (34.8%), mientras que el grupo de edad más afectado está entre los 40 y 59 años (38.6%).

El trabajo trató de identificar la presencia o no de anticuerpos como IgM e IgG a través del método de quimioluminiscencia. Consiste en tomar muestra de sangre extraída de la flexura del codo. Este tipo de estudio de seroprevalencia tiene importancia porque permite medir la magnitud de una enfermedad debido a que, en el caso de la COVID-19, los infectados no siempre presentan síntomas o son leves y, por ende, no acudieron a un centro de salud para hacerse el diagnóstico.

Tendencia a baja

El último reporte del Centro Bartolomé de Las Casas sobre el coronavirus precisa que, en las últimas dos semanas, Cusco ha sido la región que redujo en mayor proporción al número de casos positivos y defunciones. No obstante, la tasa de positividad y letalidad aún es alta en comparación con otras regiones del sur. El investigador Jair Vargas-Ventura precisó que, en las últimas dos semanas, Cusco alcanzó una tasa de crecimiento del 0%.. ❖

Hay indicios de que se reducen los contagios

El investigador Jair Vargas-Ventura dijo que hay “buenos indicios de que estamos muy próximos a poder controlar el virus”. Agregó que eso se explica porque “estamos bajando el número de positivos y el de muertes, aunque estos no son sostenidos... Que tengamos un número reducido de casos es positivo”.