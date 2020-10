La familia de Mary Lucero Mescco Molina vive momentos de dolor y angustia debido a que la cusqueña de 25 años se encuentra desaparecida hace más de dos meses en México.

La joven madre radica en el país de Centroamérica hace cinco años. La última vez que un miembro de la familia se comunicó con ella fue el último 13 de agosto cuando le contó que estaría en Gudalajara, Jalisco. Desde entonces, no tiene información de su paradero.

“Uno de sus amigos me llamó y me dijo que Lucero se encontraba secuestrada, nos pidieron 250.000 pesos, equivalentes a 40.000 soles. Nosotros enviamos el dinero, pero no devolvieron a mi hermana. Desde la fecha, no sabemos nada”, manifiesta la hermana de la desaparecida.

Familiares y amigos de Lucero realizaron un plantón en Cusco con carteles impresos con el rostro de la mujer, para pedir a las autoridades peruanas y mexicanas que ayuden en las labores de búsqueda.

“Por favor, al señor presidente Vizcarra, a la ministra de la Mujer, al señor de Relaciones Exteriores y la Defensoría del Pueblo. Apóyennos con el caso”, señalan.

Los familiares indican que no tienen conocidos en México, solo la expareja de la cusqueña que actualmente tiene la custodia del hijo de ambos. Sin embargo, el varón no habría mostrado interés en colaborar con la presentación de la denuncia de desaparición y las acciones para ubicarla.

Además, no pueden viajar debido al estado de emergencia sanitaria por el coronavirus. México actualmente no está en la lista de destinos autorizados para vuelos internaciones.

Cusco, últimas noticias: