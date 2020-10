Deysi Pari

La muerte de Yoshu, el niño de 10 años, con un tumor cerebral, operado sin suerte en el hospital Goyeneche, puso una vez más en evidencia la precariedad y antigüedad de los equipos del nosocomio más antiguo de Arequipa.

El día que el pequeño era operado hubo un corte imprevisto de energía eléctrica que obligó a los galenos a usar las luces de sus celulares para iluminarse por unos minutos. Lamentablemente, el grupo electrógeno no era automático y no pudo prenderse instantáneamente. Este hecho fue lo que desató la indignación de los padres de Yoshu. Pedro Catari, su progenitor, denunció en la comisaría de Santa Martha por negligencia a la directora del hospital, Mirtha Oporto y a los galenos que lo operaron.Tras la intervención, el menor quedó en coma.

Yoshu murió el miércoles y ayer el gerente de Salud, Christian Nova, acompañado de diversos funcionarios y los galenos que trataron al pequeño, intentaron justificar lo ocurrido.

Mirtha Oporto, la directora del nosocomio, señaló que el generador de energía tiene 30 años de antigüedad, pero recibió mantenimiento en julio del 2019. Sin embargo, por ser antiguo no es un equipo automático sino manual que debe ser encendido por una persona, lo que demora aproximadamente cinco minutos. Ese habría sido el lapso que los médicos usaron sus celulares para iluminarse.

Enseguida, Christian Nova agregó que no es cierto que el generador nunca se prendió y que los galenos concluyeron la operación ya con energía eléctrica.

Por su lado, Oporto manifestó que cada equipo que se usa en sala de operaciones como la máquina de anestesia, el monitor y las bombas, siempre funcionaron porque cada una cuenta con su propia batería. Por lo tanto, los equipos vitales nunca se desconectaron, concluyó.

Con esta explicación, los funcionarios intentaron descartar que la muerte del menor haya sido a consecuencia de este problema.

Se basan en que el diagnóstico médico del menor no era bueno. En la conferencia también estuvo presente el neurocirujano pediatra Javier Espinoza, que operó al pequeño. Él explicó que el tumor que tenía el menor estaba adosado al tronco cerebral, la parte más sensible del cerebro que controla la respiración, la presión arterial, los movimientos. “Si este niño no se hubiera operado, tenía 99.9% posibilidad de fallecer. Su única alternativa de vida era la cirugía y eso lo sabía la familia”, dijo.

Agregó que cuando operaron lograron remover todo el tumor, pero comprobaron que estaba adosado al tronco y que la posibilidad de muerte era alta, lo que finalmente ocurrió.

Requieren S/ 72 millones

El gerente de Salud manifestó que el año pasado se hizo un diagnóstico del estado de los equipos y un plan de mantenimiento. Así se determinó que requerían 72 millones de soles para lograr el equipamiento del hospital y allí se incluyó la compra de otro generador de energía eléctrica.

Sin embargo, cuando lo enviaron a la Dirección de Operaciones del Ministerio de Salud, les formularon observaciones y finalmente el 2 de marzo de este año, fueron absueltas. La pandemia del coronavirus comenzó y se declaró el estado de emergencia.

En abril, se presentó el requerimiento para la inversión en el grupo electrógeno, pero se retrasó por la pandemia. Según Nova, ahora en agosto se ha dado la viabilidad para la compra del generador moderno para asistir al hospital.

Nova dijo que con el caso de Yoshu, agilizará la compra del generador y pidió disculpas a la familia del menor.

Reclamos del Honorio Delgado

Los problemas no solo están en el hospital Goyeneche. Los médicos del Honorio Delgado ayer emitieron un pronunciamiento, en el que señalan una serie de deficiencias de personal, en infraestructura y equipamiento.

Según el documento, hay una brecha de 1500 trabajadores, que representa una disminución del 50% de personal. Denuncian una distribución inadecuada de recurso humanos de parte de la Gerencia de Salud.

Acusan que las obras inauguradas por el Gobierno Regional de Arequipa en el Honorio Delgado están inconclusas, tanto en emergencia, en UCI, neumología y centro quirúrgico. Además, indican que solo hay una sala de operaciones habilitada del total de seis que hay.❖

Reestructuración administrativa y comisión investigadora

El gerente de Salud, Christian Nova, indicó que se ha iniciado una reestructuración administrativa porque esta área no está caminando de la mano con la gestión en salud. Según el funcionario hay mucha tramitología que impide que las cosas marchen bien.

También dijo que se conformó una comisión investigadora para aclarar el caso de Yoshu para determinar si existiesen acciones administrativas o penales.