Denuncian a hombre por abuso sexual contra su hijo

Un padre de familia fue denunciado ante la Fiscalía del Callao por el presunto delito de violación sexual contra su hijo de 37 años con síndrome de Down. El agraviado permanece en un albergue hasta que se determinen todas las pericias del caso.

El hermano de la víctima indicó que “su madre falleció hace unos meses y le pidió a él que se hiciera cargo”. “Mi madre, antes de que fallezca, me pidió que cuidara a mi hermano, que siempre lo vea porque cuidaban mucho de él de mis padres”, aseguró en América.

La abogada María Reyes recalcó que la víctima fue hallada en circunstancias precarias y que el joven no reconocía a las personas.

No obstante, el acusado negó las acusaciones del caso. “Es una criatura indefensa. Tengo hijos pequeños. Es un desgraciado el que hizo esto. Yo no he sido”, precisó. Mientras tanto, aún se espera la declaración del investigado ante las autoridades. La Fiscalía también espera los resultados de su pericia psicológica.

En el Perú, las cifras de violencia sexual continúan siendo altas en lo que va del 2020. Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se atendieron al menos 900 casos de abuso sexual a nivel nacional.

Del total de las víctimas, el 71% fueron menores de edad: 600 niñas y adolescentes mujeres; y 40 niños y adolescentes varones. Es decir, en los últimos cuatro meses, aproximadamente cinco menores fueron abusados cada día.

¿Dónde denunciar?

Si usted quiere denunciar situaciones de riesgo o ser víctima de violencia sexual, física o psicológica, puede usar el servicio del Chat 100. Además, cuenta con la Línea gratuita en violencia contra la mujer (0800-00205) para recibir denuncias desde todo el país.

