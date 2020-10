Usuarios denuncian que Rappi les realizó cobros indebidos a través de su aplicativo

Rappi es una empresa de delivery que ha pasado a ser una de las más usadas en el país en estos meses de pandemia por el coronavirus. Sin embargo, también ha generado cientos de quejas de sus usuarios mediante las redes sociales por los cobros indebidos en sus servicios ejecutados desde su aplicación móvil.

La República recopiló algunos de los casos que presentaron ciertos ciudadanos con respecto a los cobros que la empresa realizó sin previo consentimiento o aviso. Incluso, varios de ellos no han encontrado respuesta a la devolución de dinero, pese a que han enviado correos de quejas y llamado en varias oportunidades al número de ayuda de la empresa.

“Me cobraron el pedido que nunca llegó”

Una usuaria manifestó que en agosto realizó un pedido de McDonald’s a través de la app de Rappi, para lo cual decidió instalarse nuevamente el aplicativo en busca de un buen servicio de la empresa.

“Siempre me llegan mensajes que me dan Rappi Créditos. En esa oportunidad, me dieron 17; es decir, 17 soles menos me salía mi pedido. Es así como descargue nuevamente la app y me pedían mi tarjeta de crédito o débito para el pago. Cuando ingresé mi número, me cobraron cuatro soles, y dije bueno. Aunque esto no debería suceder solo por poner mi tarjeta. Pero luego realicé un pedido a McDonald’s que salía 24,90. Con los Rappi Créditos, el monto era menor, es decir, solo 7,90”, aseguró la usuaria que prefirió guardar su identidad.

No obstante, el panorama cambiaría cuando ejecutaría su compra. “Antes de realizar el pedido, verifiqué en tres oportunidades que se estén cobrando los créditos, pero cuando acepté, me cobraron los 24,90 soles en total. Entonces, cancelé el pedido para que no me cobraran. Pero igual me lo cobraron y sustrajeron de mi tarjeta porque, según la empresa, ya habían colocado a un motorizado con mi pedido. Muy raro porque solo pasó un minuto desde que lo cancelé”, acotó.

Caso de denuncia a Rappi. Foto: Captura de celular.

El pedido nunca llegaría a la usuaria porque fue cancelado previamente, pero el cobro ya se había ejecutado. “He enviado miles de correos por la devolución de mi dinero porque no llegó el pedido y yo lo había cancelado. Son casi 25 soles lo que sustrajeron más el dinero que me sacaron al ingresar mi número de cuenta”, precisó.

Ella contó que intentó comunicarse con el local en varias ocasiones, pero nadie le responde. Además, insistió por los canales de Facebook; sin embargo, solo contestan los boots instalados por Rappi. Han pasado dos meses y aún no obtiene respuesta.

“Me hicieron pagar dos veces cuando solo solicité un pedido”

“Solo en dos oportunidades hemos utilizado Rappi por los Rappi Créditos”, inició una usuaria que prefirió ocultar su identidad. “La primera vez, mi familia y yo decidimos pedir un pollo a la brasa mediante el aplicativo; sin embargo, cuando ejecutamos la compra, salía que hicimos dos pedidos cuando no fue así. Esto fue solucionado, ya que nosotros pagamos con efectivo cuando llegó el delivery. Igual, decidimos olvidarnos de la app para no tener nuevamente estos problemas”, indicó.

No obstante, la denunciante señaló que este año le llegaron nuevas promociones de Rappi, por lo cual ella decidió volver a instalar la app y ahora sí, pagar por medio de tarjeta de crédito. “Solo puse un pedido de pollo y pagué con tarjeta. Supuestamente salía que hizo un solo pedido, pero me cobraron por dos”, expresó.

En su estado de cuenta aparecía que había hecho un pago por 115 soles, y aparte otro de 111 soles cuando solo emitió el pago de uno. “Me sentí indignada, ya que son S/ 115 más, y solo me trajeron un pedido, es decir, pago por doble. Es más, ni me cobraron los Rappi Créditos”, aseguró.

Cuenta de pagos. Foto: Cortesía de denunciante

Ella se intentó comunicar en varias oportunidades con Central del Cliente, e incluso, mediante el servicio de prensa de Rappi, pero no obtenía respuesta. Luego de un mes, recibió un correo por su caso donde le mencionaron que “podían devolverle ya los 111 soles, pero en caso si quiere su dinero completo (los 115) tendría que esperar un tiempo más”.

“Es decir, me pusieron dos opciones: cobro los 111 soles o nos vamos a demorar. Si bien son cuatro soles, a cuántas personas más habrán hecho esto. Puede ser mucho dinero. Hay gente que por 10 soles no se queja, pero pasa realmente. Se quedan ahí estos temas y nadie dice nada porque son 4 o 5 soles”, mencionó. Ella pidió que se pueda iniciar una investigación contra Rappi, así como se está realizando en Colombia por los cobros.

“Rappi en Colombia se está investigando por estos cobros indebidos. Yo creo que debería realizarse porque no son uno o dos, son cientos que llegan todos los días a las redes sociales de Rappi”, afirmó.

“Hice un pedido por 60 soles, y tres días después me cobraron otros treinta soles”

Sin solución. Han pasado dos meses desde que una nueva denunciante sufrió una sustracción de su dinero sin previo aviso. Ella habría realizado un pedido de la empresa Popeyes por un total de 59,50 soles con el delivery de Rappi. Según la usuaria todo iba bien hasta que tres días después vio en su estado de cuenta que había un cobro de 30 soles más.

“Me di con la sorpresa que me habían cobrado S/30. Me comuniqué con Rappi vía Facebook, busqué números de teléfono, correo y no encontré nada. Su respuesta fue que tenía que acercarme a mi entidad bancaria para solucionar el problema”, expresó.

Doble cobro de Rappi. Foto: Cortesía

“Pese a que tengo Rappi Prime, los errores de la app son reiterados y me cobraron en tres oportunidades demás”

“Al comienzo como todos recibí mis Rappi Créditos, los cuales no fueron incluidos en mi primer pedido (...) Decidí usarlo para poder recibir unas cosas que necesitaba”, indicó otra denunciante. Sin embargo, nunca pensó que el aplicativo se equivocaría en tres oportunidades y le cobrara dinero extra.

Según la joven, ella decidió hacer un pedido desde la app, pero hubo un error, puesto que “salía que este paquete saldría de su casa a su casa”. Ante ello, lo canceló; sin embargo, Rappi ya le había descontado cuatro soles cuando este nunca fue ejecutado.

En la segunda oportunidad, ella vio que nuevamente persistía el mismo problema, así que creyó que se debía a su actual teléfono móvil. “Para mi sorpresa, no era mi equipo, era el app que estaba mal. Me cobraron otros 4 soles más”, precisó. En la tercera oportunidad, el pedido pudo ejecutarse; sin embargo, cuando llegó el motorizado, la joven tenía que darle el check mediante el aplicativo.

“No me daba la opción, y entonces, el motorizado me dice ‘señorita yo he vendido hasta aquí, me van a descontar’, así decido cancelar el pedido para contactarme con Rappi para reportarles las fallas. Minutos más tarde, el app se cobraría 41 soles por política de empresa”, detalló. Ella intentó también comunicarse con la empresa; no obstante, no recibió respuesta. “A mi me perdieron como usuaria, jamás pienso usar ese app, y jamás pienso recomendarlo. Ni siquiera unas disculpas sinceras”, aseguró.

“Rappi había descontado 17 soles de mi cuenta pese a los Rappi Créditos”

El pasado 17 de agosto, una usuaria realizó un pedido de comida y solicitó a la empresa Rappi para que trajera su producto. Según la información de la compradora, ella aceptó este método porque aún tenía 18 Rappi Créditos en su aplicativo.

Así, ella optó por el servicio sin imaginar que le cobrarían completo más el adicional por el delivery, es decir, 22 soles. “Yo no suelo revisar mis estados de cuenta, pero me llegó la notificación a mi correo, y veo que me cobraron más. Era demasiado, sabía que en otro país estaban investigando, pero no pensé que pasaría aquí”.

Luego del incidente, la joven intentó comunicarse con Rappi; sin embargo, nadie respondió. Han pasado dos meses, pero la empresa sigue sin contestar los correos que les deja y los mensajes a sus redes sociales.

Captura de denuncia a Rappi.

Los usuarios que elevaron sus denuncias al medio aún quieren respuesta de Rappi, y no solo ello, sino que Indecopi realice una investigación sobre su aplicativo como en Colombia, donde decenas de ciudadanos también indicaron el deficiente servicio del delivery.

En redes sociales, clientes también han presentado varias denuncias contra la empresa de servicio de delivery, incluso, alegan que ya son reiteradas oportunidades en que ocurren estos inconvenientes.

Queja de usuarios contra Rappi. Foto: Captura Facebook.

La República se comunicó con prensa de Rappi, para lo cual indicaron que “cada queja que llega es atendida de manera particular siguiendo los protocolos establecidos por el área de Servicio al Cliente y por tratarse de casos con diversas variables”.

Comunicado de Rappi

