Moquegua: Pasto Grande evalúa responsabilidad de Obrainsa por retraso en Lomas de Ilo

Por: Liz Ferrer Rivera

El Gobierno Regional de Moquegua licitó el proyecto de irrigación Lomas de Ilo en 2013, cuya obra debía concluir en 300 días. Martín Vizcarra era gobernador regional y la empresa Obrainsa ganó la licitación. Esta compañía a través de ampliaciones, aprobadas por la gestión que sucedió a Vizcarra, concluyó la obra en 826 días, con deficiencias confirmadas por la Contraloría en 2019. La obra lleva tres años sin operación y la Fiscalía investiga un presunto direccionamiento en la licitación. El gerente de Pasto Grande Agapito Mamani, en la siguiente entrevista explica el estado del proyecto.

¿En que consiste Lomas de Ilo?

Consiste en la instalación de una tubería, de una longitud de 63 kilómetros, para llevar agua a la cabecera de la zona de las lomas. Allí habrá un reservorio de 20 mil metros cúbicos y a partir de ese reservorio una línea irá a través de la cabecera de la zona de irrigación, que son 17 kilómetros. Son alrededor de 80 kilómetros de tuberías. El objetivo es la ampliación de la frontera agrícola, y esa red de tuberías permitirá irrigar 1,750 hectáreas.

¿Por qué la irrigación de Lomas de Ilo no ha funcionado hasta ahora? ¿De quién es responsabilidad?

La obra fue recibida en febrero de 2017 sin embargo no estaba al 100%, faltaba un 3%. Es decir en la parte final de los 17 km no está concluida. La prueba de funcionamiento no se ha hecho y tampoco la liquidación. Estoy en el cargo un mes y medio, tenemos la asesoría del Ministerio de Agricultura con un especialista, nosotros hemos puesto dos especialistas (...) los tres están haciendo un expediente para iniciar la prueba de funcionamiento en la quincena de noviembre. Podría demandarnos tiempo hasta marzo.

Obrainsa trató de hacer una primera prueba pero las tuberías colapsaron.

Sí, en junio del 2017 hicieron una prueba en la cual fallaron dos válvulas y 60 metros de tubería. Colapsaron y suspendieron las pruebas. Sabemos que la empresa, que aún está en el plazo de garantía, ha cambiado de tuberías pero no reiniciaron las pruebas. Luego intervino la Contraloría, la cual ha recomendando que pongamos en funcionamiento la obra, no podemos tener un “elefante blanco”.

Con todos los inconvenientes que ha tenido Lomas de Ilo y lo auditado por la Contraloría ¿No han contemplado en algún momento atribuir responsabilidades a Obrainsa?

Es una posibilidad que no descartamos por eso estamos haciendo una evaluación exhaustiva tanto de la obra en sí, su ejecución, la prueba, como también la parte de la liquidación y como lo dijo el asesor legal, también evaluamos la forma en que se desarrollaron los laudos arbitrales con Obrainsa.

¿Cuántos arbitrajes ha ganado Obrainsa ante Pasto Grande y cuánto perjuicio económico significa eso?

(Consultando al asesor legal de Pasto Grande) Han sido siete arbitrajes que se dado en la gestión anterior, todos por ampliaciones de plazo. Los seis primero significan diez millones de soles y el último, que llegó a instancias judiciales (casación) aún no ha sido estimado pero se presume podrían ser 8 millones de soles. No hemos pagado los arbitrajes, y no se hará hasta concluir la evaluación del proyecto, y si hay perjuicio económico y la revisión de todos los documentos.

¿Qué dicen los agricultores que ganaron las subastas de las hectáreas en las lomas?

Hace 20 días tuvimos una reunión con los adjudicatarios y nos plantean cuándo vamos a entregarles el agua en Lomas de Ilo. Incluso nos han indicado que nos van iniciar procesos judiciales por daños y perjuicios. Es lógico pensar que los daños no han sido ocasionados solo por Pasto Grande sino también esto deviene de un contrato de obra que genera problemas porque no se hicieron las pruebas y ni liquidación. Tenemos que trasladar eso a la empresa, me parece. Eso lo estamos analizando, evaluando, no digo que lo vamos hacer porque aún está en proceso.

El hallazgo de restos arqueológicos en las lomas también los ha retrasado ¿Eso tiene que ver con Obrainsa?

No tiene nada que ver Obrainsa. Ellos tienen que responder por la tubería. Sobre el tema arqueológicos, se supo que había restos incialmente pero se había estimado que estaban a 15 centímetros de profundidad ahora se sabe que están a 3 o 4 metros. Ahora resulta que hay toda una población (restos) en las lomas vendidas.

