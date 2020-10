Ministra de la Mujer se pronuncia tras expresiones sobre el aborto y adopción en parejas LGTBIQ+

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, se dirigió a la ciudadanía mediante el twitter del sector para explicar lo que dice el ordenamiento legal sobre el aborto terapéutico. Precisó que se practica conforme a ley cuando está en peligro la salud de la persona, de la mujer o de la niña, entendiendo salud en sus dos formas: física y mental.

Este pronunciamiento se da después de que en una entrevista a Cuarto Poder, el pasado domingo 11 de octubre, señalara que el aborto para niñas víctimas de abuso sexual es una ''cuestión de conciencia'' y donde, además, indicó que la adopción para parejas homoparentales son temas ''de alcoba''.

Refirió que para acceder al aborto terapéutico se requiere que la gestante otorgue su consentimiento. En el caso de que se trate de una niña, la autorización proviene de ella, sus padres o tutor. Y agregó que el protocolo de la norma técnica del Ministerio de Salud dice que cuando el padre, la niña y los tutores no están de acuerdo, el médico puede practicarlo al ver que está en peligro su salud física o mental.

Luego, procedió a leer dicha norma: “Los operadores de salud deben recabar autorización de la madre, padre, responsable o tutor para realizar pruebas, diagnósticos, procedimientos de intervenciones de salud a la niña, al niño o al adolescente. En caso no se otorgue el consentimiento y corra peligro la vida o pueda generarse un daño irreparable a la salud de la niña, la aplicación del interés superior del niño, se puede prescindir de esta autorización”.

Agregó que el aborto terapéutico no se puede hacer cuando el embarazo supera las 22 semanas. “Si la mujer gestante o la niña gestante tiene más de cinco meses y medio de embarazo el aborto terapéutico no se puede realizar”, manifestó.

En cuanto a la participación del Centro de Emergencia Mujer y el Ministerio de Salud en estos casos, Rosario Sasieta dijo que existe un protocolo de actuación al cual se ciñen.

“Este protocolo de salud establece que el Centro de Emergencia Mujer acompaña a las niñas que están embarazadas producto de una violación. Evidentemente, tienen que pasar por una evaluación médica, no tener más de 22 semanas, y si en este consejo médico se dice sí, hay un grave riesgo a la vida o a la salud de la niña si se le practica por ley el aborto terapéutico. No hay nada peor y ustedes saben que siempre lo he dicho, que la violación de un menor, no hay nada más perverso, es crimen. Por eso, creo que es importante que ustedes conozcan cuál es el procedimiento legal y qué es un aborto terapéutico”, comentó la ministra.

Sasieta también se dirigió a la comunidad LGTBIQ+. Afirmó su compromiso con la igualdad a todo nivel y sostuvo que no será ella quien quite o vulnere ninguno de los derechos asumidos y conquistados por esta comunidad “a quien respeta y defendido siempre”.

Rosario Sasieta, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.