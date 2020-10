Especialistas en el sector educación respaldan propuesta del Minedu

Especialistas en el tema educativo consideraron acertadas y adecuadas para la situación excepcional que vive el país, debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, las orientaciones para la evaluación de escolares propuestas para este año por el Ministerio de Educación (Minedu).

Estas disponen que todos los estudiantes que han cursado el año escolar de manera remota tendrán una promoción guiada que les permitirá matricularse en el 2021 en el grado siguiente, con el 2020 y el 2021 considerados como años complementarios que les ofrecen más tiempo y oportunidades para que consoliden sus aprendizajes.

En esa línea, el especialista César Guadalupe recomendó a los padres de familia que no se preocupen por la nota o la libreta, sino por crear un espacio de bienestar para que los niños y jóvenes puedan crecer y enfrentar una situación que es difícil para todos.

“La preocupación por la nota o la libreta es muy burocrática y administrativa y no va al fondo del tema que es el bienestar y el crecimiento de los estudiantes”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que las orientaciones del Minedu son pertinentes porque el Currículo Nacional no está organizado por años o grados de estudio, sino por ciclos de dos años y afirmó que lo que se ha hecho es reconocer que las personas necesitan distintos tiempos para aprender.

“Lo que ha hecho el Minedu es reconocer que este no ha sido un año típico en el que las reglas administrativas sobre la gestión de la escuela van a funcionar bien y ha decidido seguir la trayectoria escolar sin crear más dificultades, porque hacer repetir el año, en general, no sirve y no ayuda a que la persona aprenda más”, indicó.

Finalmente, Guadalupe también dijo que se seguirá trabajando a lo largo de estos meses y en marzo, o cuando se vuelva a las clases presenciales, el Minedu dará orientaciones a los maestros para que hagan evaluaciones diagnósticas y se ajuste lo que haya que ajustar en cada uno de los casos.

