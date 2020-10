Ningún alcalde provincial ni distrital de la región La Libertad renunció al cargo para postular a las elecciones del 11 de abril de 2021, sea al Congreso de la República o a la presidencia. Igualmente, el gobernador regional, Manuel Llempén, y el vicegobernador, Ever Cadenillas Coronel, prefieren culminar su mandato hasta el año 2022, antes que tentar un cargo por voto popular. Justamente, el lunes 12, venció el plazo para que gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y otros funcionarios de alta jerarquía renuncien a sus cargos, según lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en su Resolución n° 0331-2020-JNE.

En el caso de los consejeros regionales, el presidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, aclaró que para estas autoridades no está prevista la renuncia, pero sí la licencia del cargo. “La norma electoral no ha establecido la exigencia de renuncia para los consejeros que quieran candidatear al Legislativo o a alguna plancha presidencial. Están excluidos; en consecuencia, solo aplica la licencia del cargo 60 días antes del proceso electoral, es decir, si los comicios serán este 11 de abril, entonces, el pedido de licencia debe ser a más a tardar el 11 de febrero”, explicó Quiroz Díaz.

La autoridad regional reveló que recibió invitación de dos partidos políticos, que no quiso identificar, para postular al Parlamento. “Pero yo les he dicho que no tengo esa aspiración, sino más bien tentar el cargo de gobernador regional o alcalde provincial al terminar mi labor de cuatro años como consejero”, indicó Greco Quiroz.

Por otra parte, entre los regidores, igual se establece el pedido de licencia y no de renuncia. “Si un regidor sale elegido en los comicios internos de su respectiva agrupación política, en el mes de diciembre, cuando se inscriben los candidatos, recién el concejal pide licencia ante el pleno del concejo al que pertenece, 60 días antes de la elección”, aseveró el regidor provincial de Trujillo, Robert de la Cruz Rosas, de Alianza Para el Progreso (APP), quien aseguró que no le quita el sueño ir al Congreso de la República.

