Cercado de Lima: ladrón muerde a policía tras ser capturado con sus cómplices por robar celular

Agentes del Escuadrón Verde de la Policía capturaron en flagrancia a tres sujetos que acababan de robar el celular a un transeúnte en el Cercado de Lima.

Faltaba poco para que comenzara el encuentro de fútbol Perú vs Brasil y los hampones circulaban por la calle para cometer sus fechorías. Tras cometer el asalto, fueron intervenidos en el cruce de la avenida Grau con el jirón Paruro.

Uno de ellos opuso resistencia y atacó a una policía hasta dejarla ensangrentada. “Agredió cobardemente a una agente del Grupo Terna y aparte de propinarle golpes le produce dos mordidas en la mano derecha, causándole heridas graves”, contó el coronel PNP Freddy Velásquez, jefe del Escuadrón Verde Lima, a América Noticias.

Se trata de Juseeppy Flores Herrera, alias Perro Flaco, quien dijo sentirse arrepentido, pero no tuvo reparos en admitir que es un delincuente.

“Yo puedo aceptar, yo he sido, para que voy a negar, reconozco mis errores. La he mordido en su brazo porque me estaba rebuscando y me dolía fuerte", mencionó.

Mientras era interrogado, el ladrón pidió al policía que lo entrevistaba “que se ponga en su lugar”, pues quería huir para ver el partido de fútbol que en ese momento se disputaba.

Junto a Flores cayeron sus cómplices Marlon Ramos Rivas y un menor de 16 años, quienes también fueron conducidos a la dependencia policial.

El coronel Velásquez pidió a los operadores de justicia sancionar con penas ejemplares a estos delincuentes, pues dijo que le hacen mucho daño a la ciudadanía.

