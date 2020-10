Roban S/ 10.000 a joven con el engaño del familiar en el extranjero

La Policía Nacional investiga el caso de estafa en el que desconocidos le robaron S/ 10.000 a un joven comerciante tras hacerse pasar como una familiar.

El agraviado cuenta que a su celular llegaron mensajes de quien supuestamente era su tía que vive en Panamá. En la conversación lo saluda y luego le solicita dinero porque lo necesitaba presuntamente para retirar una mercancía retenida en las aduanas.

Para hacer más creíble el hecho, los delincuentes enviaron fotos de la tía del joven y hasta mandaron un video en el que explicaban la situación.

Además, los mensajes provenían de un teléfono del extranjero. Al ver que todo parecía ser cierto, el agraviado hizo el depósito de los S/ 10.000 a un supuesto agente de aduanas y recién después de ello se dio cuenta que fue timado.

El hombre colocó la denuncia en la Depincri Barranco Chorrillos, cuyos agentes realizaron un operativo y capturaron al titular de la cuenta donde se hizo el depósito.

Luis Hamilton Cadillo fue detenido en su vivienda de San Martín de Porres y, pese a las evidencias, negó su implicancia en el robo. Dijo que un conocido le pagó para que reciba el dinero en su cuenta y lo retire.

“Estoy siendo una víctima más de esto, nada más. (El dinero) me lo depositó un amigo a mi nombre, me dijo que le haga un favor y yo solo fui a sacar el dinero. Me dio 50 soles para eso”, declaró.

El coronel PNP Juan Gárate, jefe de la División Policial Sur 2, recomendó a la ciudadanía tener cuidado con este tipo de estafas que van en aumento. Dijo que los delincuentes obtienen los datos de sus víctimas a través de redes sociales y luego de hacen pasar como familiares.

Sugirió que al recibir una llamada verifiquemos de dónde proviene y nos cercioremos bien si de verdad son nuestros parientes antes de hacer cualquier transacción económica.

La División Policial Sur 2 se encuentra tras los pasos de los otros integrantes de la banda criminal.

