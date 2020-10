Por: Elmer Mamani

El regidor provincial de Arequipa, Jorge Condori, se define como un izquierdista de siempre. Es por eso que postula a ser precandidato al Congreso en las filas de Nuevo Perú, el partido fundado por la ex candidata presidencial, Verónika Mendoza. No pudieron inscribirse e irán en alianza para las elecciones del 2021 con Juntos Por el Perú. Si Condori es elegido candidato deberá pedir licencia 30 días antes de los comicios. Sin embargo son varios filtros los que debe pasar. Primero las internas de Nuevo Perú, este 17 de octubre y luego la evaluación de un comité. Por decencia, Condori indicó que pedirá antes su licencia si llega a ser precandidato ante el comité.

¿Usó como vitrina su cargo de regidor para ser candidato?

No, en principio soy una persona de principios y desde el primer día he cumplido con mis labores de fiscalización. Verifique la obra de San Juan de Dios (Cercado), si el personal contratado por Recursos Humanos cumple el perfil necesario y en el tema del transporte. He tratado de adecentar la política. Yo no he hecho uso de mi posición para tener protagonismo.

¿Qué le parece el actual Congreso?

Totalmente improvisado, son gente que se ha incorporado a la política más por intereses económicos que de un grupo al que represente.

¿Qué propuestas va a plantear en su probable candidatura?

Nuestra propuesta es recuperar la política, la economía y el Estado, para brindar servicios a la gente. Eso implica un cambio de constitución fundamentalmente. Por eso si llegamos a ser electos vamos a plantear una asamblea constituyente.

¿Qué se puede hacer en los partidos que no nos ofrecen buenos candidatos?

Ese es el otro paso, fortalecer a los partidos. Para eso tenemos que hacer una cruzada nacional para que se formen escuelas de líderes del que salgan personas comprometidas con la sociedad. Con la debacle de los partidos han dejado de cumplir su rol de promover liderazgo.

En caso de llegar a ser candidato, ¿usted promoverá una ley en particular?

Sí, una de ellas es tener una nueva escala remunerativa en el sector público. No es posible que haya sueldos de 45 mil soles a 1200 soles. Creo que también tenemos que bajar la remuneración de los congresistas para que no tengan muchas gollerías. Tenemos que luchar por la salud y la educación paras que dejen de ser mercantilizadas.

