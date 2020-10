Pacientes COVID-19 ya no recibirán ivermectina

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso el retiro de los fármacos ivermectina, hidroxicloroquina y azitromicina de la lista de productos que se suministra a los pacientes hospitalizados afectados por el Covid-19.

La Resolución Ministerial N°839-2020 publicada ayer deja sin efecto el numeral 7.9 del documento técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por el Covid-19, aprobado en mayo, y con ello se da paso al retiro de los citados productos.

En este numeral –ahora anulado– se ponía a consideración de los médicos tratantes el uso de estos medicamentos, pese a que el propio documento reconocía que “no hay evidencia” a partir de ensayos clínicos para recomendar tratamientos específicos en pacientes hospitalizados con Covid-19.

Aunque sí existía una limitada evidencia de algunos fármacos: cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir/ritonavir, entre otros.

La resolución N°839-2020 se da luego de que el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud señalara que la combinación de la azitromicina e hidroxicloroquina aumentaría en 84% el riesgo de fallecer durante la hospitalización.

Y que el uso de la azitromicina sola, la hidroxicloroquina sola, la ivermectina sola y la combinación entre ivermectina y azitromicina en las primeras 48 horas del paciente hospitalizado por Covid-19 no reduciría la mortalidad.

Al respecto, el exministro de Salud Víctor Zamora señala que el Minsa hizo bien en quitar estos fármacos, pues ahora hay estudios que indican que no son útiles; sin embargo, cuando estaba en el cargo dispuso su uso porque “había una información débil, el virus apenas tenía cuatro meses”.

Zamora señala que la reciente resolución del Minsa está incompleta, pues solo se indica el retiro de estos fármacos para el tratamiento en pacientes hospitalizados, pero no en pacientes ambulatorios.

El estudio en cuestión

Como se sabe, la reciente divulgación del estudio del IETSI le costó el cargo a la exjefa de esta área de EsSalud Patricia Pimentel Álvarez.

Y desde el Seguro Social se señaló que las conclusiones no tenían la “rigurosidad” que exigen estos estudios.

En esa línea, el infectólogo Eduardo Gotuzzo señaló que este estudio tiene problemas metodológicos y que se ha llegado a una conclusión que sobrepasa al propio estudio.

“El estudio no tiene la capacidad para decir que los pacientes mueren más porque tomaron tal cosa”.

Explica que no se ha hecho una comparación de los pacientes. “Ellos no han comparado con los pacientes que no tomaron, sino que han ido a buscar historias (clínicas), pero resulta que el médico les da a sus pacientes graves tal cosa y a sus pacientes leves no les da nada. Entonces no estás comparando, todos los pacientes deben ser tratados por igual”.

En este caso se debió hacer ensayos clínicos, dice Gotuzzo.

“No es suficiente”

Sobre el estudio de IETSI, la exministra de Salud Patricia García señaló que “un estudio observacional no es suficiente evidencia”.

Sobre la hidroxicloroquina, García dijo que ya hay data mundial de que no debe usarse en pacientes hospitalizados ni ambulatorios.

El estudio sobre la ivermectina que lleva a cabo la U. Cayetano Heredia continuará para conocer si sirve en la reducción de la carga viral en fase temprana.

Los casos de contagios suman 853.974 y los fallecidos 33.419.

La palabra

Eduardo Gotuzzo, infectólogo:

“Ya no se usan (esos fármacos), esa decisión nosotros la tomamos hace dos meses, el Minsa hizo bien en aclarar, ahora la discusión es si se deben usar de forma ambulatoria en pacientes en riesgo”.

