Los problemas que le esperan a Boluarte en la alcaldía del Cusco

Por: José Víctor Salcedo

Víctor Boluarte Medina fue suspendido de la alcaldía del Cusco en diciembre del 2019. Una sentencia en doble instancia lo sacó de juego. En su ausencia se vivió la mayor crisis sanitaria, falleció el exalcalde Ricardo Valderrama a causa del virus, y la alcaldía recayó en manos de la joven Romi Infantas. La Corte Suprema anuló el lunes último la condena y Boluarte volverá al sillón municipal.

Crisis financiera

La alcaldesa Romi Infantas Soto pidió declarar la economía municipal en quiebra. El problema empezó cuando se redujo una parte de las transferencias por canon gasífero, que se entrega mensualmente, en 36.11% entre enero y julio pasado.

El otro golpe económico fue la suspensión del turismo y, por ende, la anulación de las transferencias por el Boleto Turístico. Cada mes la comuna cusqueña recibía casi 2 millones de soles. Una tercera fuente cancelada es la entrega anual de utilidades de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Cusco (S/ 10 millones en promedio) para obras.

Deudas a trabajadores

Un grupo de obreros municipales salió a protestar en contra de la comuna cusqueña. Reclamaban el pago de sus beneficios laborales y otros la reincorporación a sus labores. El dirigente, Germán Santoyo, cuestionó que no se cumpla con los beneficios, pese a que hay acuerdos en pactos colectivos y disposiciones judiciales.

Al respecto, el regidor Miguel Ángel Cabrera explicó que se les adeuda bonificaciones laborales desde el mes de julio. “El promedio de la deuda a los servidores asciende a 2 millones de soles mensuales”.

Se calcula que hay 1500 repuestos judiciales, lo que elevó la carga remunerativa en la comuna. “Casi el 50% del presupuesto es en gasto corriente, o sea planillas, y la caída del presupuesto impide que se cumplan estas obligaciones, que las tendrá que resolver el alcalde suspendido”.

Boleto Turístico

El Comité de Servicios Integrados Turístico Culturales (Cosituc), que maneja los fondos del Boleto Turístico, se quedó sin recursos. No tiene dinero ni para pagar el servicio hosting para que funcione su página web. La Municipalidad del Cusco integra el Directorio de Cosituc que no se reúne y no reactiva las labores. Los 57 servidores están con suspensión perfecta o con licencia porque son vulnerables al COVID-19.

Menos dinero para 2021

El PIA propuesto por el Ejecutivo nacional para 2021 para la Municipalidad Provincial del Cusco, es inferior en promedio en 20% en comparación con el que recibió este año. Boluarte sostuvo que el Ejecutivo nacional debe mejorar las transferencias gubernamentales para alentar los proyectos en las municipalidades. “Hay que comprometer al Gobierno”, anotó.