Contagios en Arequipa se reducen a menos de una persona

Especialistas de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), calcularon el nivel de contagio por cada persona infectada con COVID-19 en la región Arequipa (Factor Rt). Desde días antes de que se levantará la cuarentena en la ciudad, se tenía un valor de 0.98 de índice. Las siguientes semanas de setiembre siguieron descendiendo hasta 0.84, con un leve repunte al finalizar este mes a 0.93. Según el último cálculo del domingo 11 de octubre el Factor Rt es de 0.83.

“El descenso del factor Rt no significa que no haya más contagios, sino que se está manteniendo en un rango que no satura los servicios de salud”, aclara Yván Túpac director de la Escuela de Ciencia de la Computación.

Resaltó que el virus “sigue presente, vive y se mueve entre las personas”. Subrayó que en ningún lugar se ha logrado un índice de contagio de 0.5 o menor: para poder llegar a ese índice es necesario la vacuna o una cura.

César Salas Valdivia, profesor de Biología en la UCSP, señaló que aún no se puede hablar de inmunidad de rebaño. A su decir, la mayoría de los que no acataron la cuarentena, por distintos motivos, sí se contagiaron y por ello el virus no tiene a donde más avanzar, pero aún hay un grueso de la población susceptible.

