Por: Deysi Pari

Los consejeros regionales de Arequipa, no tienen un norte claro sobre lo que harán con el proyecto Majes Siguas II. Parece que aún no se enteraron de la carta enviada por la empresa constructora, Cobra que pidió disolver el contrato. Y a menos de 20 días para que venzan los plazos del contrato ellos tienen su propia agenda. Ayer, 13 de los 14 consejeros sostuvieron una reunión para lanzar una serie de ideas.

Al final solo concluyeron que elaborarán una hoja de ruta. Antes, pedirán a la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) toda la documentación referida al proyecto, desde la adenda 1 hasta la décimo segunda que se convirtió en el Texto Único Ordenado (TUO) del contrato de concesión.

José Luis Hancco, Ysrael Zuñiga y Elmer Pinto fueron los primeros en proponer la ruta de trabajo.

Hancco indicó que el Legislativo regional debería tener una propuesta propia, luego de evaluar la adenda 12 y las actas que se firmaron durante la presente gestión y de la ex gobernadora Yamila Osorio.

“Son 7 actas, nosotros no tenemos conocimiento del contenido de las mismas (…) Mientras no estemos imbuidos sobre la adenda 12, no vamos a poder defender, no vamos a tener una propuesta”, dijo Hancco.

También invitarán a expertos en el tema y “a exfuncionarios que tengan conocimiento de la adenda 12 para que expongan en el Consejo”.

A los consejeros habría que recordarles que el proyecto Majes pertenece al gobierno regional y, si sus autoridades desconocen de él se podría pedir a otros especialistas que les hagan la tarea. Realmente increíble (nota de editor).

Propuestas

Durante la reunión, el consejero por Islay Elmer Pinto planteó dos propuestas: la resolución del contrato con la concesionaria Cobra. “La empresa habría demostrado su incapacidad administrativa. Han pasado 10 años y no ha avanzado ni el 16% del total.

Ha demostrado incapacidad técnica, porque le está haciendo modificaciones técnicas a su proyecto”, dijo. Su segunda propuesta es que se reduzca la dimensión de las parcelas de 200 a 5 hectáreas. Otra propuesta descabellada que incrementaría el costo del proyecto por la cantidad de unidades productivas y obligaría a revisar la viabilidad de Majes (nota de editor).

Según Pinto, en la primera etapa de Majes ya hay más de 1500 hectáreas de frutales, cuya producción ronda los 20 a 30 mil dólares por hectárea. Apuntó que ahí está el éxito de la agroexportación.

Por ello, planteó que en la segunda etapa se trabaje la tierra con cultivos altamente rentables en parcelas de menor dimensión.

Pinto dijo que volver a revisar toda la documentación del proyecto, no es entramparse, sino sincerar la información.

De otro lado, el consejero Harberth Zúñiga indicó que no todos los consejeros conocen la adenda 12 e incluso no la tienen. Por ello es necesario, que la revisen a detalle e incluso dijo que del TUO podrían sacar la solución al entrampamiento de Majes Siguas II.

Según Zúñiga, hay tres caminos. Tras la revisión, podrían plantear un nuevo convenio con el Ministerio de Agricultura, la posibilidad de plantear el reinicio del proyecto con la adenda 12 sin firmar la adenda 13 e inclusive rescindir el contrato. La próxima reunión será el 21 de octubre.

Carta notarial a quienes los criticaron

Buena parte de la reunión que sostuvieron los consejeros, la dedicaron a rechazar las expresiones que hiciera en una entrevista el ex gerente de Autodema Isaac Martínez. El ex funcionario señaló que no tienen idea de lo que es el proyecto Majes y que incluso algunos tienen otros intereses. Todos los consejeros se sintieron ofendidos y rechazaron estas expresiones, por lo que acordaron enviar una carta notarial a Martínez para que se retracte por sus dichos.

De otro lado, Harberth Zuñiga presentó un pedido de interpelación al gerente general del gobierno regional Gregorio Palma, debido a las irregularidades en la gestión. También Palma calificó de entreguistas a los consejeros que querían ceder el proyecto al Minagri.

