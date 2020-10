Alcalde de Ventanilla propone cierre total de sus playas en verano 2021 [VIDEO]

El alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, se pronunció este último miércoles 14 de octubre acerca de su propuesta para controlar al público en el verano de 2021. Según declaraciones a Panamericana, el burgomaestre señaló que “el Gobierno debe sacar una norma que prohíba el ingreso de personas a las playas hasta diciembre”.

A partir de ello, consideró que se podrían evaluar qué acciones tomar con todos los ciudadanos, aunque, desde ahora, propuso que lo mejor sería cerrar las playas en el distrito de Ventanilla porque sería complicado evitar el acceso de todas las personas.

La autoridad edil expresó que las playas de Ventanilla tienen una amplia extensión de ocho kilómetros, por lo que no podrían tener suficiente personal para lograr una intervención correcta. “Es una zona abierta. Necesitaríamos 400 a 500 personas en la fiscalización y el protocolo”, precisó.

Además, tomar las temperaturas también sería irreal, ya que en pleno verano no se sabría si sería correcta. “Si estamos a una temperatura de 38 °C no se conocería si la persona tiene fiebre o no, debido a que están en pleno sol”, precisó.

Por otro lado, la autoridad mencionó que esto podría incrementar los casos de coronavirus en este sector del Callao. “En las últimas semanas hubo un descenso en la zona. No obstante, si abrimos las playas de manera irresponsable podrían aumentar las cifras y eso es lo que no queremos”, manifestó.

También, detalló que “es imposible” controlar a toda una población de 30.000 personas que llega a esta zona de Ventanilla. “Los protocolos en el escritorio no se pueden aplicar en la realidad”, dijo.

Este miércoles, los alcaldes de Callao se reunirán para llegar a un consenso y presentar una sola propuesta como región. “Evidentemente, si hay una norma tendremos el auxilio de las fuerzas armadas, policía, entre otros”, sostuvo. Por último, mencionó que los ciudadanos aún podrán hacer deporte de manera ordenada para cuidar su propia salud.

