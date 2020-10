San Isidro: cierran alrededores de hotel de selección brasileña para evitar aglomeraciones

Los alrededores del Hotel Hyatt, que alberga a selección de Brasil, permanecen cerrados a fin de evitar aglomeraciones que se conviertan en focos de contagios de la COVID-19.

La avenida Jorge Basadre, así como las calles Los Pinos y Manuel Bañón, en San Isidro, son resguardadas por agentes de la Policía Nacional del Perú. Se ha destinado más de 14.000 efectivos para esta tarea y la supervisión de otros locales y áreas públicas.

De acuerdo al jefe de la Región Policial Lima, Jorge Luis Cayas, está prohibido asistir a los exteriores del Estadio Nacional, restaurantes y en reuniones sociales

“Recuerden que no podemos ir a plazas públicas, al estadio o inmediaciones del estadio. No podemos hacer uso del empleo de juego artificiales. Esto está en contra de la norma Minsa y Conmebol. No podemos hacer reuniones en la casa y tampoco asistir a lugares públicos que ofrecen pantallas gigantes, porque esas dos horas se convierten en un foco infeccioso”, señaló en conferencia de prensa. Asimismo, enfatizó que el horario del toque de queda inicia a las 11 p. m. hasta las 4 a. m. del día siguiente.

La escuadra brasileña arribó a Lima el último lunes 12 de octubre para enfrentar a la selección peruana, en el marco de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Horario y canal del partido Perú vs. Brasil

El choque entre peruanos y brasileños empezará a las 7.00 p. m. (hora de Perú) y 9.00 p. m. (hora de Brasil). Asimismo, se podrá apreciar el compromiso por medio de Movistar Deportes y Latina.

