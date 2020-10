Policía recupera en 15 minutos un auto que había sido robado [VIDEO]

Tras una persecución, agentes de la Policía Nacional (PNP) recuperaron en 15 minutos un auto que había sido robado en el distrito de San Miguel.

Dos delincuentes, miembros de la banda ‘Los huevos duros’, fueron detenidos durante el operativo. Ellos fueron identificados como Fidel Gonzales Córdova y César Morales Mejía. Ambos negaron haber cometido el delito e intentaron justificar su presencia en el automóvil.

“Yo nunca he robado. He sido palomilla, pero no me he llevado el auto. [...] La llave me la han dado a mí, pero no sabía que había sido robado” indicó uno de los delincuentes en imágenes difundidas por América TV.

Los responsables pasaron a disposición de la Fiscalía Provincial Penal de Lima por delito contra el patrimonio. Por su parte, el agraviado se mostró agradecido por el trabajo de los efectivos.

El jefe de la Diprove, Carlos Malaver instó a la ciudadanía a denunciar en caso sea víctima de estos delincuentes.

“Hay que hacerle recordar a la ciudadanía que el bien se puede recuperar. Que confíe en la Policía. Sobre todo si es víctima de robo de vehículos y recibe llamadas de extorsionadores, acercarse a denunciar a la institución ”, indicó el miembro de la PNP a América.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), actualizadas hasta el 2018, la Policía Nacional ha recuperado un total de 14.865 autos robados en todo el ámbito nacional. Asimismo, en Lima se rescataron 8.190 vehículos, siendo la región con más unidades recuperadas.

